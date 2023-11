Sendedatum: 02.12.2023 15:00 Uhr Nach 40 Jahren NDR 2: Tschüss, Uwe Bahn!

Viele genießen mit 65 die Rente - aber nicht Uwe Bahn! Er hat ein neues Projekt am Start und moderiert am 2. Dezember zum letzten Mal bei NDR 2. Wir sagen: Vielen Dank für fast 40 tolle Jahre, lieber Uwe!

Als im Sommer 1984 ein 26-Jähriger aus Lauenburg beim zweiten Hörfunkprogramm des Norddeutschen Rundfunks anfing, bekam die DDR einen Milliardenkredit und die Anschnallpflicht im Auto trat in Kraft. Dafür konnte Uwe Bahn natürlich nichts, schon aber für vieles Buntes, Freches und Lustiges, was in den nächsten Jahrzehnten im NDR 2 Programm passierte. So mischte er im "NDR 2 Club" oder auf zahllosen Veranstaltungen das Publikum auf, erfand den "Kwatsch Comedy Club", moderierte (am Anfang im Wechsel mit Lena Aden) die erste NDR 2 Morgensendung im Show-Format und führte mit der NDR 2 Bundesligashow die Fußball-Liveberichterstattung in eine passende Form für das 21. Jahrhundert.

Große Klappe, gigantische Kreativität

Uwe gestaltete den Wandel vom "offiziellen" Rundfunk zum modernen Formatradio mit - mit großer Klappe, enormer Kreativität und viel Courage. "Beim 'Blackout'-Spiel war er Meister aller Klassen, eigentlich unschlagbar", erinnert sich Andreas Altenburg, heute einer der besten Radio-Comedians im Land, der im Kwatsch Comedy Club mit "Cäpt'n Curry & Mister Bock" sein Debüt hatte. "Bahn's Neuer Morgen" betreute er als Support. Legendär, wie Uwe durch die Redaktion marschierte, wenn er einen coolen Spruch oder einen neuen Witz auf Lager hatte. Den bekamen dann drei oder vier Kolleg*innen erzählt. Der ausgebildete Lehrer Uwe testete die Wirkung - war die zufriedenstellend, hatte wenig später der ganze Norden im Radio etwas davon.

Unmöglich, alle Highlights hier aufzuzählen: NDR 2 - Der Club (für junge Leute), die norddeutschen Riesenfeten, Reisereportagen und, und, und... Dazu immer wieder Abstecher zum Fernsehen, etwa für Oldies bei "OPA", DAS! und natürlich den "Sportclub", eine Sendung wie gemalt für den Fußball-Enthusiasten Bahn, der ja auch zwischen 1997 und 2001 die Stadionshow beim HSV prägte. Nicht zu vergessen die Moderation der "Night of the Proms" im Norden für 20 Jahre, der gemeinsam mit Udo Lindenberg gestartete "Rockliner" und Erfolge als Autor.

Am 2. Dezember ist jetzt Abpfiff bei NDR 2. "Nach fast vierzig großartigen Jahren werde ich noch einmal eine große mediale Herausforderung angehen. Mehr dazu in den nächsten Tagen“, schreibt Uwe Bahn bei LinkedIn. Wir danken Uwe für diese großartige Zeit mit diesen unzähligen Erinnerungen - und wünschen für alles, was kommt, nur das Beste!

Dieses Thema im Programm: NDR 2 | Die NDR 2 Bundesligashow | 02.12.2023 | 15:00 Uhr