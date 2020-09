Kathrin Schlass

Geburtsdatum: 22. März 1971

Geburtsort: Wattenscheid (Bochum)

Bei NDR 2 seit: 2000

Bei NDR 2 präsentiere ich: NDR 2 Nachrichten, NDR 2 Updates, NDR 2 Spezial-Sendungen und was sonst noch aktuell anfällt

Mein stärkster Moment: als ich den Beginn der Schweigeminute zum Gedenken an die Terror-Opfer des 11. Septembers ankündigen musste.

Mein schwächster Moment: immer wieder das Weckerklingeln um 3.15 Uhr.

Nicht verzichten kann ich auf: Pommes rot-weiß.

Meine Welt wäre noch schöner: mit einer Meisterschaftsfeier in der Schalker Arena.

Wenn ich nicht im Studio stehe, bin ich am liebsten ... an der Ostsee oder in Italien.

Noch was? "Man muss noch Chaos in sich haben, um einen tanzenden Stern gebären zu können." (Friedrich Nietzsche)

Manchmal jedenfalls.