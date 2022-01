Kathrin Hammer

Geburtsdatum: 4. Oktober 1984

Geburtsort: Nürnberg

Bei NDR 2 seit: Dezember 2018

Bei NDR 2 arbeite ich... als Reporterin auf Konzerten und recherchiere Themen für das NDR 2 Tagesprogramm

Mein stärkster Moment: ...ein Interview mit einem sehr schüchternen Ed Sheeran ganz zu Beginn seiner Karriere.

Mein schwächster Moment: Als Ed und ich festgestellt haben, dass wir bei diesem Interview im Keller des Clubs eingesperrt wurden. Er ist in Panik ausgebrochen und ich habe die Gunst der Stunde verpasst, ein Privatkonzert zu bekommen. Seine Gitarre hatte er sogar dabei! Kann uns bitte nochmal jemand einsperren, damit ich das Ding retten kann?

Nicht verzichten kann ich auf: Windsurfen, Snowboarden, Livemusik, Kaffee und Himbeeren

Meine Welt wäre noch schöner: ...wenn ich es schaffen würde ohne Snooze-Funktion des Weckers aufzustehen. Ich weiß, dass es den Kampf nur härter macht, aber ich kann es nicht lassen.

Wenn ich nicht im Studio stehe, bin ich am liebsten… an Nord- oder Ostsee, in den Alpen, auf Konzerten oder Festivals, auf dem Tennisplatz oder im Bett.

Noch was? Eine gute Tat am Tag!