Jonas Hanst

Geburtsdatum: 25. Juni 1990

Geburtsort: Heidelberg

Bei NDR 2 seit: Januar 2024

Bei NDR 2 moderiere ich: … mal hier, mal da. Vor allem aber am Wochenende und im NDR 2 Soundcheck – und auch in den Shows meiner Kolleginnen und Kollegen tauche ich auf – dann immer mit bunten oder verrückten Themen :)

Mein stärkster Moment: … ist immer dann, wenn vorm Frühdienst um 4.25 Uhr mein Wecker klingelt, ich um 4.38 Uhr im Auto sitze und um 5.00 Uhr in der Redaktion bin. Jedes Mal 'ne Leistung, oder?

Mein schwächster Moment: … wenn Abends Chips auf dem Couchtisch liegen: eine Tüte in vier Minuten? Kein Problem! Wer kauft die dummen Dinger eigentlich immer … ?!

Nicht verzichten kann ich auf: Reisen! Und dann nochmal Reisen. Sagte ich schon Reisen?! Tolle Eindrücke aus der ganzen Welt findet ihr übrigens auf meinem Insta @jonas_hanst

Meine Welt wäre noch schöner ... wenn das wunderschöne Asien nicht so verdammt weit weg wäre!

Wenn ich nicht im Studio stehe, bin ich am liebsten ... im Wasser und power mich beim Schwimmen aus, danach noch in die heiße Sauna und dann schnell an den Gaming-PC. Gibt viel zu viele gute Spiele.

Noch was? Lasst uns die Welt etwas netter machen! Sagt dem Nächsten, den ihr trefft, doch einfach mal ganz lieb: „Hab‘ einen wundervollen Tag.“