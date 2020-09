Jan Krümpel

Geburtsdatum: 6. August 1989

Geburtsort: Rheine

Bei NDR 2 seit: Januar 2019

Bei NDR 2 präsentiere ich ...die NDR 2 Nachrichten und das NDR 2 Update.

Mein stärkster Moment: Immer wenn ich mich dazu motivieren kann, ins Fitnessstudio zu gehen. Kennt irgendjemand 'nen guten Motivationstrainer?

Mein schwächster Moment: Hab‘s damals in der Schule nach anderthalb Jahren Mathe-Nachhilfe von einer Vier auf eine Vier plus geschafft. Meine Eltern waren trotzdem stolz auf mich.

Nicht verzichten kann ich auf... Taschenrechner, Kaffee, türkischen Tee, Städtetrips, Freunde… und meine Brille (sonst nützt auch der Taschenrechner nix).

Meine Welt wäre noch schöner... mit einem Chevrolet Bel Air Convertible in der Garage. Dafür müsste ich aber erst mal eine Garage haben. Fangen wir also damit an.

Wenn ich nicht im Studio stehe, bin ich am liebsten… irgendwo mit Freunden unterwegs oder im Urlaub (und wenn's geht, mache ich dann sogar das Handy aus).

Noch was? Öfter mal das Handy in den Flugmodus stellen. Auch außerhalb des Flugzeugs.