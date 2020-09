Christian Kusel

Geburtsdatum: 20. Juni

Geburtsort: Sondershausen

Bei NDR 2 seit: 2011

Bei NDR 2 arbeite ich... als Planer und Redakteur vom Dienst.

Mein stärkster Moment: Der Schlusssprint bei meinem ersten Halbmarathon.

Mein schwächster Moment: Fast täglich im Supermarkt - am Regal mit der Schokolade.

Nicht verzichten kann ich auf: Familie und Freunde. Kaffee zum Frühstück. Den Tatort am Sonntag. Schokolade. In genau dieser Reihenfolge.

Meine Welt wäre noch schöner... Was wirklich wichtig ist, läuft in Wahrheit doch ganz gut - in meiner kleinen Welt. Für die große Welt wünsche ich mir, dass sie etwas leiser und friedlicher ist.

Noch was? "Das Leben ist wie Feuer: Es brennt und es wärmt." (Thees Uhlmann)