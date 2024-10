NDR 2 Spezial: Wie kriegen wir die Wechseljahre in den Griff?

Wieso bin ich so gereizt? Warum habe ich dauernd Hitzewallungen und wieso werden meine Haare immer dünner? Wenn Euch das bekannt vorkommt, steckt ihr vielleicht gerade mittendrin: in den Wechseljahren. Jede Frau muss da irgendwie durch. Und Partner manchmal auch mit. Wie wir die Belastung für Körper und Seele gut in den Griff kriegen, das besprechen wir im NDR 2 Spezial mit einer Expertin. Und da klären wir auch, warum die Menopause mittlerweile sogar die Bundespolitik interessiert.

Moderation: Jessica Liedtke