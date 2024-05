Sendedatum: 16.05.2024 19:05 Uhr NDR 2 Spezial - Das Thema: Fehlgeburt - wie geht man damit um?

Wenn der Wunsch nach einem Kind scheinbar in Erfüllung geht und eine Fehlgeburt plötzlich doch alles ändert. Ein Tabuthema, über das immer noch selten offen gesprochen wird. Dabei endet ungefähr jede zehnte bestätigte Schwangerschaft in Deutschland in einer Fehlgeburt. Im NDR 2 Spezial spricht Tim darüber, wie er und seine Partnerin den Schwangerschaftsverlust erlebt haben. Es geht unter anderem darum, wie Betroffene ihre Trauer bewältigen können und auch um die Frage: Wie gehe ich mit anderen um, die eine Fehlgeburt erlebt haben? Darüber sprechen wir im NDR 2 Spezial – Das Thema.

Moderation: Jessica Liedtke

Dieses Thema im Programm: NDR 2 | NDR 2 Spezial - Das Thema | 16.05.2024 | 19:05 Uhr