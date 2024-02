Sendedatum: 12.02.2024 06:00 Uhr Teilnahmebedingungen

Die nachfolgenden Bedingungen gelten für die Teilnahme an dem Gewinnspiel "Reisen für Retter" des Programms NDR 2 in der Sendung "Der NDR 2 Morgen mit Elke & Jens". Durch die Teilnahme an dem Gewinnspiel erklären sich die Teilnehmerinnen und Teilnehmer mit diesen Bedingungen einverstanden.

1. Teilnahmeberechtigt sind alle volljährigen Hörerinnen und Hörer, ausgenommen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des NDR, der NDR Media GmbH sowie deren Angehörige.

2. Das Gewinnspiel "Reisen für Retter" läuft vom 12. bis 23. Februar 2024, jeweils von Montag bis Freitag, während der Sendung "Der NDR 2 Morgen mit Elke & Jens". Eine Verlängerung der Aktion oder eine Änderung aus redaktionellen Gründen bleiben vorbehalten.

3. Gewinne: Zu gewinnen gibt es insgesamt 10 Urlaube für jeweils 2 Personen im Doppelzimmer im TUI Magic Life Club auf Fuerteventura, die Reisen dauern 7 Tage und finden Anfag April statt. Flug ab/nach Hannover (die Anreise dorthin erfolgt in Eigenregie durch die Gewinner*innen). Abwechslungsreiches All-inclusive-Angebot mit Sport- und Unterhaltungsprogramm (z.B. Rennradtouren, Fitnesskurse und Indoor Cycling).

Wichtig: Die Reisen finden statt vom 4. bis 11. April 2024. Dieses Datum ist verbindlich festgelegt. Alle nominierten Helferinnen und Helfer sollten in dieser Zeit die Reise antreten können.

Transparenzhinweis: Die Gewinne werden uns zur Verfügung gestellt von der TUI Deutschland GmbH, Karl-Wiechert-Allee 23, 30625 Hannover.

4. Bewerbung für die Teilnahme: Die Bewerbung erfolgt ausschließlich über ein vollständig auszufüllendes Teilnahmeformular auf der NDR 2 Homepage (www.ndr.de/ndr2). Menschen aus dem Norden nominieren Personen, die sich aus ihrer Sicht im Kampf gegen das Hochwasser bzw. die Sturmflut an den Küsten im Herbst/Winter 2023/24 einen Kurzurlaub verdient haben.

Teilnahmeschluss: Freitag, 23. Februar 2024, 6.30 Uhr.

5. Ermittlung der Gewinner*innen: Aus allen eingegangenen Nominierungen werden nach redaktioneller Sichtung die Gewinner*innen ausgelost. Im Laufe der Sendung "Der NDR 2 Morgen mit Elke & Jens" rufen unsere Moderator*innen jeweils eine nominierte Person zurück. Geht diese Person ans Telefon und kommt das Gespräch zustande, hat diese Person gewonnen. Wenn das Gespräch nicht zustande kommt, wiederholt sich das Verfahren und eine andere Person wird angerufen.

6. Das Gewinnspiel ist beendet, wenn alle Reisen vergeben sind.

7. Der Gewinn steht dem Gewinner/der Gewinnerin höchstpersönlich zu. Eine Weitergabe an Dritte ist ausgeschlossen.

8. Eine Barauszahlung der Gewinne ist nicht möglich.

9. Mehrfachgewinne sind ausgeschlossen. Nach einem Gewinn bei NDR 2 darf für die Dauer von 90 Tagen nicht mehr an Gewinnspielen von NDR 2 teilgenommen werden. Ausgenommen von dieser Regelung ist das 45-Sekunden-Quiz. Eine Teilnahme ist nur unter dem eigenen, richtigen Namen zulässig. Sollte sich bei der Datenerhebung im Nachhinein eine Zuwiderhandlung herausstellen, verfällt der Gewinn.

10. Haftungsausschluss: NDR 2 haftet nicht für die zeitweilige Nichtnutzbarkeit und/oder einen unverschuldeten Totalausfall der Telefonhotline, aufgrund dessen die Teilnahme nicht und/oder nur unzureichend erfolgen kann. NDR 2 haftet auch nicht, wenn die Reisen nicht zum festgelegten Zeitpunkt angetreten werden. In diesem Fall entfällt der Gewinnanspruch.

11. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen.

Datenschutz: Der NDR wird eure Daten vertraulich behandeln und nur für die Durchführung dieses Gewinnspiels nutzen. Für die Abwicklung des Gewinns ist es nötig, die Daten der Gewinner*innen an den Reiseveranstalter weiterzugeben. Eine unberechtigte Weitergabe an Dritte findet ebensowenig statt wie eine Nutzung für Werbezwecke. Nach dem Abschluss des Gewinnspiels werden wir eure Daten unverzüglich löschen. Weitere Informationen zum Datenschutz gibt es hier.

Hinweis für Gewinner*innen: Alle, die gewinnen, reisen mit Begleitperson zur selben Zeit nach Fuerteventura. Der Reiseveranstalter (TUI Deutschland GmbH) möchte vor Ort ein Foto mit den Gewinner*innen machen. Mit der Teilnahme geben alle, die beim Gewinnspiel mitmachen, hierfür ihr Einverständnis.

