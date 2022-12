NDR 2 Streaming-Tipps für Weihnachten Stand: 27.11.2022 14:14 Uhr Schon in Weihnachtsstimmung? Oder muss der Funke noch überspringen? So oder so, wir nennen euch Filme und eine Serie, die euch die dunklen Tage versüßen. Den besten Stories geben wir fünf Rentiere.

"Falling for Christmas"

Fürs Herz, aber vorhersehbar, voller Vorurteile und schöner Menschen: Eine reiche Hotelerbin verliert nach einem Skiunfall ihr Gedächtnis und findet Unterschlupf bei einem Witwer. Er betreibt im Nachbarort ein Familien-Hotel. Wie das ausgeht? Zu sehen auf Netflix.

3 von 5 Rentieren

"Santa Clause: Die Serie"

Der Weihnachtsmann ist müde und desillusioniert. Seine eigenen Kinder langweilen sich am Nordpol, spielen Playstation und die meisten Kinder auf der Erde glauben auch nicht mehr an ihn. Santa muss also einen Nachfolger finden. Schafft er's? Zu sehen auf Disney+.

5 von 5 Rentieren

"Das blaue Licht"

Ein Soldat verlangt vom König einen fairen Lohn, doch der verweigert. Auf magische Weise geht der junge Mann gegen den König an und erobert dabei das Herz der Prinzessin. Doch erhält er auch seinen Lohn? Zu sehen in der ARD Mediathek.

4 von 5 Rentieren

"Das Märchen von den zwölf Monaten"

Wenn die Königin an der Jahresuhr dreht, leitet sie über von Monat zu Monat. Doch der Februar will dem ein Ende setzen. Er ist sauer, weil er nur so wenige Tage hat. Zusammen mit dem frostigen Fürsten will er ewigen Winter schaffen. Zu sehen in der ARD Mediathek.

3 von 5 Rentieren

"Verwünscht nochmal"

Fee Giselle wurde aus Andalasien verstoßen. In New York kam sie bei einem Anwalt und dessen Tochter unter. Doch es ist ihr zu hektisch. Die Familie zieht aufs Land, das die Fee in eine Märchenwelt verzaubert – und sich selbst in eine böse Stiefmutter? Zu sehen auf Disney+.

4 von 5 Rentieren

"Spirited"

Witzig, schlagfertig und etwas gruselig: "Spirited" ist eine Neuverfilmung von "Die Geister, die ich rief". Es wird getanzt, gesungen und gebeamt. Außerdem nutzen die Geister Social Media und Special Effects. Für Musical-Fans ein Muss! Zu sehen auf Apple TV+.

4,5 von 5 Rentieren

"Christmas with You"

Eine weihnachtliche Komödie, die Stimmung macht: Popstar Angelina muss einen Weihnachtshit landen, um ihre Karriere in Gang zu bringen. Musiklehrer Miguel möchte helfen. Ob sie Mariah Carey dabei den Rang ablaufen? Schaut selbst! Zu sehen auf Netflix.

4 von 5 Rentieren

"Der Grinch"



Der grün behaarte, brummelige Grinch möchte den Bewohnerinnen und Bewohnern der Stadt Whoville Weihnachten klauen - übrigens gesprochen von Otto Waalkes. Ein toller Film für die ganze Familie! Zu sehen auf Amazon Prime.

5 von 5 Rentieren

"Office Christmas Party"

Die Weihnachtsfeier im Büro läuft aus dem Ruder - so sehr, dass das ganze Büro zur feuchtfröhlichen Bauruine wird. Es ist im Grunde so, als ob "Hangover" auf "Schöne Bescherung" trifft. Zu sehen auf Amazon Prime.

3,5 von 5 Rentieren

