NDR 2 Streaming-Tipps für den Advent Stand: 27.11.2022 14:14 Uhr Schon in Weihnachtsstimmung? Oder muss der Funke noch überspringen? So oder so, wir nennen euch Filme und eine Serie, die euch die dunklen Tage versüßen. Den besten Stories geben wir fünf Rentiere.

"Falling for Christmas"

Fürs Herz, aber vorhersehbar, voller Vorurteile und schöner Menschen: Eine reiche Hotelerbin verliert nach einem Skiunfall ihr Gedächtnis und findet Unterschlupf bei einem Witwer. Er betreibt im Nachbarort ein Familien-Hotel. Wie das ausgeht? Zu sehen auf Netflix.

3 von 5 Rentieren

"Santa Clause: Die Serie"

Der Weihnachtsmann ist müde und desillusioniert. Seine eigenen Kinder langweilen sich am Nordpol, spielen Playstation und die meisten Kinder auf der Erde glauben auch nicht mehr an ihn. Santa muss also einen Nachfolger finden. Schafft er's? Zu sehen auf Disney+.

5 von 5 Rentieren

