Einfach mal raus mit NDR 2: Gewinnbeschreibungen

Einfach mal raus mit NDR 2! Ob als Paar oder als Familie, ob Wellness, Aktivprogramm oder Shopping - ganz bestimmt ist auch für euch was dabei. Hier die Gewinnbeschreibungen für "Einfach mal raus mit NDR 2"!

Hohwacht

Ihr könnt mal richtig himmlische Ruhe an der Ostsee gebrauchen? Dann ist der Kurzurlaub in der Apartment-Anlage TIME TO SMILE - De Ole School genau das richtige! Zu gewinnen sind 5 Übernachtungen im hochwertig ausgestatteten Apartment für bis zu 6 Personen (ohne Verpflegung). Weiße Strände mit Steilküsten, Wälder, Binnenseen und Hygge-Feeling inklusiv.

Hausen/Rhön

Aktivurlaub mitten in der Natur oder Ruhe und Einkehr: Das entscheidet ihr - wenn ihr mit 2 Erwachsenen und 2 Kindern (bis 15 Jahre) im TUI KIDS CLUB Rhön Park Aktiv Resort eincheckt. Ihr bezieht für 4 Nächte ein Komfort-Familien-Appartement mit Halbpension. Die Kindergetränke zum Abendessen sind kostenlos. Sowieso frei: Beim Wandern im Biosphärenreservat Rhön die Seele baumeln lassen...

Bad Griesbach/Bayern

Inmitten des landschaftlich reizvollen Hügellandes des Rottals wartet DAS LUDWIG auf euch! Ob Thermen-, Wellness-, Aktiv- oder Golfurlaub - gönnt euch zu zweit vier Übernachtungen im Doppelzimmer inkl. Halbpension und nutzt vor allem die 3.000 m² große Thermen- und Saunalandschaft mit vier beheizten Innen- und Außenpools sowie einer Vielzahl an Sauna- und Entspannungsmöglichkeiten!

Kälberbronn/Schwarzwald

Ein Paradies für Familien zu jeder Jahreszeit - das ist der TUI KIDS CLUB Hotel & Bauernhof Schwanen in der erholsamen Natur des Schwarzwalds. Komforthotel und traumhafter Bauernhof mit buntem Kinder- und Jugendprogramm in einem: Für zwei Erwachsene und ein Kind (bis 12 Jahre) sind vier Übernachtungen im Doppelzimmer inkl. Frühstück reserviert.

Zinnowitz/Usedom

Familienurlaub direkt an einem wunderbaren Strand auf Usedom: Elke & Jens haben auch das TUI KIDS CLUB Baltic in Zinnowitz im Programm. Vier Übernachtungen im DZ für zwei Erwachsene und ein Kind (bis 12 Jahren) inkl. Halbpension und alkoholfreier Getränke zum Abendessen. Vielseitiges Kinder- und Jugendprogramm in unterschiedlichen Altersgruppen, dazu ein umfangreicher Spa- und Wellness-Bereich: Der Gewinn enthält auch freien Eintritt in die Bernsteintherme!

Heidelberg

Dass man sein Herz in Heidelberg verlieren kann, ist nicht neu. Die malerische Universitätsstadt am Neckar mit ihren historischen Gebäuden ist ideales Ziel für einen Kurztrip zu zweit - und das ATLANTIC Hotel Heidelberg mit seinem außergewöhnlichen Komfort die ideale Unterkunft: Es ist das weltweit erste und einzige Hotel-Hochhaus nach Passivhaus-Standard. Gewinnt bei Elke & Jens zwei Übernachtungen im Comfort-Zimmer mit Frühstück und lasst es euch gut gehen!

Trebesing/Kärnten

Auf nach Österreich! Im malerischen Herzen Kärntens, idyllisch gelegen direkt am Flussufer, lädt der TUI KIDS CLUB Trebesingerhof zu einem unvergesslichen Urlaubserlebnis ein - egal ob Wellness, Wandern oder Skifahren, natürlich mit 1a Betreuung für die Kids. Wir haben für euch - zwei Erwachsene und bis zu zwei Kindern (unter 12 Jahren) - vier Übernachtungen im Familienzimmer und "All Inclusive Light". Dazu gibt es für den/die Gewinner:in noch 500 Euro Zuschuss für die An- und Abreise.

Wien

Beim Schloss Belvedere um die Ecke, verbindet das NH Wien Belvedere historischen Charakter mit moderner Atmosphäre - wie die wunderbare Stadt Wien überhaupt. Das 1888 erbaute Gebäude, einstige Heimat der Staatsdruckerei, ist perfekter Ausgangspunkt für den Kurzurlaub zu zweit in der österreichischen Hauptstadt. Checkt ein: Zwei Übernachtungen für zwei Personen im Doppelzimmer mit Frühstück sind für euch gebucht! Dazu gibt es für den/die Gewinner:in noch 500 Euro Zuschuss für die An- und Abreise.

Bad Gastein/Salzburger Land

Der Berg ruft - die ganze Familie! Im TUI KIDS CLUB Sonngastein, umgeben von atemberaubender Natur und mehreren Skigebieten, wird das Persönliche noch groß geschrieben. Vor allem lockt die größte Spiel- und Erlebnishalle Österreichs - ein Paradies für Groß und Klein! Für zwei Erwachsene mit bis zu zwei Kindern sind vier Übernachtungen mit Vollpension sowie alkoholfreien Getränken, freier Nutzung der Kindererlebnishalle und des Wellnessbereichs zu gewinnen! Dazu gibt es für den/die Gewinner:in noch 500 Euro Zuschuss für die An- und Abreise.

Berlin

Ihr fahrt nach Berlin! Mittendrin, am berühmten Ku'damm um die Ecke, wohnt ihr im SORAT Hotel Berlin, einem unkonventionellen Stadthotel mit Witz und Pfiff, ohne viel Chichi, dafür mit jeder Menge Gästeservice. Zwei Übernachtungen für zwei Erwachsene im Doppelzimmer inkl. Grab & Go Frühstück, dazu Kiez, Kunst, KaDeWe und Großstadtfeeling. Mitmachen, einchecken, die Hauptstadt genießen!

Rauris/Österreich

Wer es modern und trotzdem behaglich mag, ist im TUI TIME TO SMILE Aparthotel Golden Lodges genau richtig! Hier im Salzburger Land, direkt an der Skipiste, haben wir für euch ein komfortables Appartement klargemacht - für zwei Erwachsene und bis zu zwei Kinder für vier Nächte inkl. Frühstück. Highlight: Der Rauriser Urwald, ein faszinierendes Naturjuwel im Nationalpark Hohe Tauern - unter anderem mit über 300 natürlichen Quellen, imposanten Wasserfällen und rauschenden Gebirgsbächen. Dazu gibt es für den/die Gewinner:in noch 500 Euro Zuschuss für die An- und Abreise.

Trassenheide/Usedom

Zwischen Ostsee, Dünen, Küstenwald und weiten Wiesen im Hinterland gibt es Entspannung pur für die ganze Familie: Im TUI SUNEO Kinderresort Usedom warten vier Nächte im Familienzimmer auf zwei Erwachsene und bis zu zwei Kinder mit Halbpension. Maximale Erholung, tiefe Entspannung, wildes Spiel, großes Abenteuer, schneeweißer Strand, duftende Wälder, exzellente Küche, moderner Komfort und aufmerksamer Service sind die Zutaten für eure perfekte Familienzeit!

Binz/Rügen

Die Kinder toben mit den Guides im großen Kids Club, während die Eltern sich im Spa der Partnerhotels verwöhnen lassen oder die Erlebnismöglichkeiten in der Umgebung nutzen - das TUI KIDS CLUB Suite Hotel Binz ist ein optimaler Ort für einen entspannten Familienurlaub auf Deutschlands größter Insel. Schnappt euch den Gutschein für vier Nächte für zwei Erwachsene und zwei Kinder, inklusive Schlemmerfrühstück, freie Nutzung des Wellnessbereiches, Bademäntel für den Aufenthalt und freie Nutzung des Binzer Sport und Fitness Centers.

Großschönau/Sachsen

Familienspaß pur, Wellness und Abenteuer: Im TUI KIDS CLUB Trixi Ferienpark gibt es keine Langeweile! Bezieht mit zwei Erwachsenen und bis zu drei Kindern für vier Nächte einen modernen Bungalow - inklusive freier Nutzung des Trixi-Bades. Und der Clou: Erlebt die Ritterzeit auf dem 514 Meter hohen Oybin im Zittauer Gebirge. Eine beeindruckende Landschaft und der Zugang zur Burg über den Ritterweg und die historische Ritterbrücke bieten eine faszinierende Zeitreise...

Wangerland/Ostfriesland

Hinein in die maritime Familienoase am Wangermeer! Das TUI KIDS CLUB Wangerland Resort lädt zwei Erwachsene und bis zu drei Kinder für vier Nächte im Familienzimmer zum All-inclusive-Urlaub. Das Hotel ist das einzige Resort an der gesamten Nordseeküste, mit einer eigenen Indoor Spielstadt und einer Activity Halle mit Boulderwand und Pumptrack. Und das Meer ist auch gleich um die Ecke...

*Hinweis: Die Angaben basieren auf Informationen des Veranstalters, der TUI Deutschland GmbH. Reisetermine nach Verfügbarkeit. Für die Einlösung der Gutscheine gelten bestimmte Fristen, Näheres in den Teilnahmebedingungen.

