Einfach mal raus mit NDR 2: Gewinnbeschreibungen

Einfach mal raus mit NDR 2! Ob als Paar oder als Familie, ob Wellness, Aktivprogramm oder Shopping - ganz bestimmt ist auch für euch was dabei. Hier die Gewinnbeschreibungen für "Einfach mal raus mit NDR 2"!

Usedom/Trassenheide

Zwischen Ostsee, Dünen, Küstenwald und weiten Wiesen im Hinterland gibt es Entspannung pur für die ganze Familie: Im TUI SUNEO Kinderresort Usedom warten 4 Nächte im Familienzimmer auf 2 Erwachsene und bis zu 2 Kindern (bis 12 Jahren). All Inclusive - mit einem vielseitigen Speisenangebot der WorldCuisine, verschiedenen Sportangeboten und internationalem Abend-Entertainment.

Stuttgart

Wer Großstadtflair am Schlosspark mag, historische Autos von Mercedes-Benz oder Porsche bestaunen möchte oder Musicals liebt - der ist in Stuttgart genau richtig! Für euch liegen Zimmerkarten bereit - 2 Übernachtungen/Frühstück für 2 Erwachsene im DORMERO Stuttgart, direkt gegenüber dem Wellness-Zentrum "Schwabenquellen" und mitten im Unterhaltungskomplex "SI-Centrum".

Dresden

Ob Frauenkirche, Zwinger oder Semperoper: Erlebt eine der schönsten und beeindruckendsten deutschen Städte hautnah! Am Nordufer der Elbe im Szeneviertel der Dresdner Neustadt liegt das Hotel "Super 8 by Wyndham Dresden". Für 2 erwachsene NDR 2 Gewinner*innen sind 3 Übernachtungen im Doppelzimmer mit Frühstück reserviert.

Hohwacht

Ihr könnt mal richtig himmlische Ruhe an der Ostsee gebrauchen? Dann ist der Kurzurlaub in der Apartment-Anlage TIME TO SMILE - De oole School genau das richtige! Zu gewinnen sind 5 Übernachtungen im hochwertig ausgestatteten Apartment für bis zu 6 Personen (ohne Verpflegung). Weiße Strände mit Steilküsten, Wälder, Binnenseen und Hygge-Feeling inklusiv - dazu Wellness pur in der Saunalandschaft.

Berlin

Ihr fahrt nach Berlin! Mitten drin am berühmten Ku'damm wohnt ihr in einem ganz besonderem Hotel - dem Hotel ZOO. Es wurde 1891 erbaut, besitzt das Flair eines New Yorker Townhouses und war schon mehrfach Filmkulisse. Checkt zu zweit für 2 Nächste ein, ein Frühstück ist enthalten, damit stärkt ihr euch dann für Shopping im KaDeWe, einen Ausflug in den Zoo, einen Besuch in einem Musicaltheater oder genießt einen tollen Blick über die Hauptstadt!

Usedom/Zinnowitz

Familienurlaub direkt an einem wunderbaren Strand auf Usedom: Elke & Jens haben auch das TUI KIDS CLUB Hotel Baltic in Zinnowitz im Programm. 3 Übernachtungen im DZ für 2 Erwachsene und 1 Kind (bis 12 Jahren) inkl. Halbpension. Vielseitiges Kinder- und Jugendprogramm in unterschiedlichen Altersgruppen, dazu ein umfangreicher Spa- und Wellness-Bereich: Der Gewinn enthält auch freien Eintritt in die Bernsteintherme!

Wilhelmshaven

Wer auf unvergessliche Hotels steht, sollte unbedingt das "Atlantic" in Wilhelmshaven kennenlernen! Es ist im Stil eines Kreuzfahrtschiffes errichtet, Gäste genießen besonders die moderne Ausstattung, den einzigartigen Blick über den Großen Hafen und die bestechende Kulinarik sowie vielfältige Wassersport-Angebote in der Nähe. Wir hätten zufällig 3 Übernachtungen mit Frühstück für 2 Erwachsene im Comfortzimmer zu vergeben...

Bensersiel

Wer die Nordsee mag und die ostfriesischen Inseln ganz besonders - der wird sich im nagelneuen Hotel MeerZeiten in Bensersiel garantiert wohlfühlen. Im NDR 2 Morgen liegt ein Hotelgutschein bereit für 2 Personen mit 2 Übernachtungen/Frühstück. Als besonderer Clou lockt freier Eintritt in die "Nordseetherme Bensersiel" mit Sauna, Fitness, Solebad und, und, und... Da kann man auch bestens nach einem Ausflug nach Langeoog entspannen...

Linstow

Eintauchen in tropische Wasserwelten - mitten in der Mecklenburger Seenplatte: Bucht bei uns den TUI KIDS CLUB Van der Valk in Linstow - 3 Übernachtungen im Apartment für 2 Erwachsene mit 2 Kindern. In jedem Fall dabei: freier Eintritt ins tropische Bad. Beste Erholung im Erlebnisbad mit Außenwildwasserbahn, aber auch Reiten, Minigolf, Kosmetikanwendungen und weitere Freizeitmöglichkeiten - auch für die Lütten!

Sylt/Rantum

Checkt bei uns ein für Nordseefeeling pur auf der legendären Ferieninsel Sylt! 2 x haben wir das TUI BLUE Sylt im Programm: 3 Übernachtungen für 2 Erwachsene inkl. Halbpension im bestens ausgestatteten Appartement. In Rantum ist Sylt am schmalsten - das Wattenmeer auf der einen und die Nordsee auf der anderen Seite fußläufig! Mit Wellnessbereich (inklusive Innenpool), Fitnesscenter und Sportkursen gibt es Entspannung bei jedem Wetter im einzigartigen Nordseeklima.

München

Mitten in der bayerischen Landeshauptstadt München liegt das "Platzl Hotel". Ein Deluxe-Doppelzimmer mit Frühstück für 2 Nächte wartet schon auf 2 Erwachsene, die bei Elke & Jens gewinnen. In zwei Minuten seid ihr am Marienplatz und am Hofbräuhaus, und es gibt so viel in der Umgebung zu entdecken und zu bestaunen, etwa die Staatsoper! Und wenn ihr eine Pause braucht, geht's ab in den Spa/Wellnessbereich vom Feinsten - die Benutzung ist inklusive!

Neustadt/Holstein

Ihr wollt mal so richtig ausspannen? Aber ein bisschen Aktivität darf es auch sein? Dann ist das "Arborea Marina Resort" in Neustadt euer Match! In ein paar Schritten seid ihr am hoteleigenen Sandstrand, ihr genießt das Unterhaltungs- und Animationsprogramm oder schwitzt eine Runde in der Sauna. Und wie wäre es mit einem Trip in die Marzipanstadt Lübeck? Im Angebot: 2 ÜF für 2 Personen im DZ mit Nutzung des SPARADISE + Entspannung in der Softpackliege.

Center Parc nach Wahl

Wie wäre es mit einem Comfort- oder Premium-Haus für bis zu 6 Personen im Center Parc? Für 3 Übernachtungen am Wochenende oder 4 in der Wochenmitte? Den Ort könnt ihr euch selbst aussuchen - von Butjadingen über Bispinger Heide, Winterberg (Sauerland), Park Bostalsee (Saarland), Park Allgäu oder in der Eifel. Entertainment, Spielplätze, Baden oder Schlemmen - da ist für die ganze Familie etwas dabei!

Hausen/Rhön

Aktivurlaub mitten in der Natur oder Ruhe und Einkehr: Das entscheidet ihr - wenn ihr mit 2 Erwachsenen und 2 Kindern (bis 6 Jahre) im TUI KIDS CLUB Rhön Park Aktiv Resort eincheckt. Ihr bezieht für 3 Nächte ein Komfort-Apartment mit Halbpension. Kindergetränke zum Abendessen frei, ebenso der Eintritt ins Schwimmbad und in den Indoor-Spielpark. Sowieso frei: Beim Wandern im Biosphärenreservat Rhön die Seele baumeln lassen...



*Hinweis: Die Angaben basieren auf Informationen des Veranstalters, der TUI Deuschland GmbH. Reisetermine nach Verfügbarkeit. Für die Einlösung der Gutscheine gelten bestimmte Fristen, Näheres in den Teilnahmebedingungen.

