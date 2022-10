Frame of Fame - September 2022

Heute hat die Sonne Grund zum Feiern – und wir auch! Seit genau einem Jahr küren wir eure schönsten Sonnenaufgänge und halten sie im "Frame of Fame" fest. Ein riesengroßes Dankeschön geht an euch für eure tollen Bilder! Auch heute küren wir eine Gewinnerin: NDR 2 Hörerin Anika hat auf dem Weg zur Arbeit die ersten Sonnenstrahlen in der niedersächsischen Gemeinde Otter eingefangen. Sanft geht die Morgensonne über einem Feld auf. An der Seite führt eine schmale Straße zu einer Mühle, die hinter Nebelschwaden emporragt. Danke, Anika!

NDR 2 Hörer Rudi hat heute Morgen um 6.40 Uhr einen spektakulären Blick über die Alster in Richtung der Mundsburg-Hochhäuser in Hamburg gehabt: Unter den Wolken schauen die ersten Boten der Sonne hervor und sorgen für ein atemberaubendes Farbspiel am Himmel. Vielen Dank für das schöne Bild!

So farbenfroh könnte jeder Tag starten! In orange-rotem Nebel lugt die Morgensonne in der Marsch auf Föhr hervor. Den Augenblick hat NDR 2 Hörerin Korinna eingefangen. Danke für das tolle Foto!

So schön geht die Sonne über der Ostsee auf. Im Vordergrund ragen ein paar Steine aus dem Wasser, im Hintergrund färbt die Sonne den Himmel in ein rötliches Licht. Ein tolles Bild, das NDR 2 Hörerin Natascha auf Fehmarn am Strand Katharinenhof aufgenommen hat. Danke dafür!

Über dem Papenburger Golfplatz geht die Sonne auf – und das richtig schön! Danke für dein tolles Bild, liebe Melissa.

"Moin aus Ahrensburg, der Sonnenaufgang auf der morgendlichen Hunderunde" schreibt uns NDR 2 Hörer Felix. Wir sind ein bisschen neidisch, so schön wie das ist.

Steffi ist in Hamburg mit der S-Bahn aus dem Süden über die Süderelbe unterwegs und hat dieses schöne Foto für uns eingefangen. Vielen Dank, liebe Steffi!

Ein Schiff aus Wolken - Daniela hat dieses schöne Foto auf ihrem Arbeitsweg mit dem Rad von Travemünde nach Scharbeutz für uns aufgenommen. Vielen Dank!

Die ersten Sonnestrahlen des Tages schaffen es über den Horizonz. Einfach schön. Vielen Dank für dein Bild, liebe Carina!

Herrlich! NDR 2 Hörer Rollo hat uns dieses schöne Bild vom Sonnenaufgang am Himmel über Schleswig-Holstein zugeschickt. Vielen Dank!

Diesen schönen Sonnenaufgang hat NDR 2 Hörerin Nicole über unsere App geschickt. Vielen Dank dafür!

NDR 2 Hörerin Heidi hat uns ein Bild vom "schönsten Sonnenaufgang in Muchow" geschickt - und ist damit unser "Frame of Fame" am 14. September.

Welch ein Farbenspiel zum Start in den Dienstag über dem Südharz! Wir danken NDR 2 Hörer Axel aus Allstedt und wünschen allen einen wunderbaren Spätsommertag!

NDR 2 Hörerin Gela hat uns diesen schönen Sonnenaufgang aus Wolfsburg zugeschickt. Vielen Dank!

Ein traumhafter Sonnenaufgang über der Elbe, eingefangen vom wahrscheinlich schönsten Arbeitsplatz des Nordens, der Zollenspieker Elbfähre (Hamburg-Kirchwerder)! Vielen Dank an NDR 2 Hörer Dariusz für's Teilen!

So schön ist es am Darß! Aus der Bernsteinstadt Ribnitz-Damgarten hat uns NDR 2 Hörerin Claudia dieses Bild geschickt. Wir wünschen einen guten Start in den Tag!

Schöner geht's kaum! Danke für dieses tolle Bild an NDR 2 Hörerin Tanja. Sie ist an der Ostsee in Kühlungsborn unterwegs und hat uns dieses schöne Foto zugeschickt.

NDR 2 Hörerin Claudia wünscht: "Guten Morgen!" Sie hat dieses wunderschöne Lichtspiel eingefangen, als sie heute früh auf der Elbfähre Zollenspieker unterwegs war. Danke für das tolle Foto!

Während die Sonne über einem Feld in Uetze aufgeht, steht bereits ein Trecker für die Zwiebelernte bereit. NDR 2 Hörer Dirk hat den Moment eingefangen und wünscht allen einen schönen Wochenstart!

NDR 2 Hörer Jan hatte heute Morgen die wohl schönste Aussicht von seiner Arbeitsstelle: Den Hamburger Hafen im Blick wurde er Zeuge dieses schönen Sonnenaufgangs. Vielen Dank für's Teilen!