Frame of Fame - Oktober 2022

Dieser Herbst ist nicht nur ungewöhnlich warm - er bietet auch solche grandiosen Sonnenaufgänge, den uns Oliver Coordes aus Wardenburg geschickt hat. Danke Olli - und allen ein wunderbares Wochenende!

NDR 2 Hörerin Nicole hat uns diesen schönen Sonnenaufgang aus Altenmoor bei Elmshorn zugeschickt. Vielen Dank!

Die ersten Sonnestrahlen des Tages schaffen es über den Horizont in Hannover am Maschsee. Einfach schön! Vielen Dank für dein Bild, lieber Bernd!

Die Sonne geht farbenfroh über Scharbeutz auf. Ein tolles Spektakel, das uns Moni zugeschickt hat. Mit im Bild ist Enkelin Luisa. Vielen Dank für diese schöne Impression!

So idyllisch könnte die Woche immer beginnen! Die ersten Sonnenstrahlen färben den Himmel orange-golden ein und erhellen eine Siedlung an der Lübecker Bucht bei Sierksdorf. Ein tolles Foto, das NDR 2 Hörer Michel aufgenommen hat. Vielen Dank!

So schön geht die Sonne in Priborn auf. NDR 2 Hörer Lukas ist schon früh unterwegs und hat diesen schönen Sonnenaufgang für uns aufgenommen. Danke dafür!

NDR 2 Hörer Thomas stand heute morgen am Schuppen 52, direkt am Hamburger Hafen, und hat uns dieses schöne Sonnenaufgangsbild zugeschickt. Vielen Dank!

NDR 2 Hörer Lennart grüßt "aus dem hohen Norden". Früh am Morgen hat er dieses tolle Foto an der deutsch-dänischen Grenze in Sonwik aufgenommen. Der Blick führt über eine Promenade an der Flensburger Förde bis hin zum orange-blauen Himmel am Horizont. Danke für das schöne Bild!

Ein Fluss fließt unter einer Stromtrasse hindurch. Am Horizont geht die Morgensonne auf und bahnt sich ihren Weg durch dichte Nebelschwaden. Diese wunderschöne Momentaufnahme hat NDR 2 Hörer Tido für uns in der Gemeinde Großheide eingefangen. Danke für das tolle Foto!

Zum Start in die Woche hat NDR 2 Hörerin Monika diesen wunderschönen Sonnenaufgang aufgenommen: Die ersten Strahlen färben den Himmel über dem Steinhuder Meer in orangefarbenes Licht. An einem Steg sind einige Segelschiffe angebunden.

NDR 2 Hörer Pierre hat uns diesen violetten Sonnenaufgang über Priborn bei Röbel - Müritz zugeschickt. Vielen Dank!

Sekunden bevor sich die Sonne richtig am Himmel blicken lässt, hat NDR 2 Hörer Michi dieses wundervolle Foto aufgenommen. Die Vorboten der Morgensonne erleuchten den Himmel über der Ostsee in Heiligenhafen und färben den Horizont orangefarben ein. Toll! Danke für das idyllische Foto!

Das ist die Aussicht aus dem Homeoffice von NDR 2 Hörerin Marion. Wir sind ein bisschen neidisch. Danke für das schöne Bild!

NDR 2 Hörer Michi ist heute Morgen mit dem Fahrrad aus Schwentinental nach Kiel geradelt. Sportlich! Eine kurze Verschnaufpause konnte er auf der Fähre über die Kieler Förde einlegen und dabei diesen wunderschönen Sonnenaufgang genießen. Danke für das tolle Foto!

Zum Welthundetag gibt es einen Sonnenaufgang mit Hunden! Claudia ist mit ihren Hunden Kessy, Selma und Santos bei einer morgendlichen Gassirunde an der Weser zwischen Exten und Strücken unterwegs. Danke für das schöne Bild!

Maritim geht es auch ins Wochenende: Ein Frachter tuckert vor der aufgehenden Sonne über die Elbe - danke an NDR 2 Hörer Arne Voss für diesen sehr norddeutschen Sonnenaufgang!

Die Morgensonne ragt am Horizont empor, hüllt die Schlei in ein orange-rotes Licht. NDR 2 Hörerin Claudia hat dieses schöne Foto heute Morgen in ihrem Urlaub aufgenommen. Vielen Dank!

Samtig-sanft spiegeln sich die ersten Strahlen in einem kleinen See. So hübsch geht die Sonne über einem Moor bei Osnabrück auf! Ein tolles Foto, das NDR 2 Hörer Detlev aufgenommen hat. Dankeschön!