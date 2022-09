Frame of Fame - Juni 2022

Welch ein romantischer Moment mitten in der Großstadt! Wir danken NDR 2 Hörerin Kathrin für diese Impression vom Maschsee in Hannover mit Schwan, der (wie wir) die frühen Sonnenstrahlen genießt.

NDR 2 Hörer Timo erinnert uns, dass man nicht nur mit dem Zug, sondern auch mit der Fähre nach Sylt fahren kann - von der dänischen Insel Röm. Bei der Hafenausfahrt hat er dieses Foto mit Blick auf die Nordsee gemacht - mange tak!

Auf Regen folgt Sonnenschein! Das gilt auch für Föhr. NDR 2 Hörer Jörg hat auf der schönen Nordseeinsel diesen traumhaften Sonnenaufgang für uns festgehalten. Was für ein Start in den Tag!

Auch an einem vermeintlich trüben Sommertag in Norddeutschland, hat NDR 2 Hörer Hansi einen wunderschönen Sonnenaufgang für uns eingefangen. Vielen Dank für diesen tollen Anblick aus Hamburg Duvenstedt!

Diesen wunderschönen Sonnenaufgang hat Hörerin Marion heute Morgen an einem Kornfeld in Uplengen für uns eingefangen. Was für eine magische Stimmung! Habt einen guten Start ins Wochenende!

Die Sonne geht auf am Schweriner See - das verspricht einen sommerlichen Tag in der MV-Landeshauptstadt! Vielen Dank an NDR 2 Hörer Mathias - und auch allen anderen NDR 2 Hörer*innen wünschen wir einen sonnigen Start in diesen Donnerstag!

Als Sicherungsposten im Gleisbereich fängt NDR 2 Hörer Falko den einen oder anderen schönen Sonnenaufgang ein - so wie diesen hier in Ludwigslust.

Pures Gold: Diesen wunderschönen Sonnenaufgang über den Feldern von Wiershop in Schleswig Holstein hat uns NDR 2 Hörer Uwe zugeschickt.

Was für eine Aussicht! Diesen farbenfrohen Sonnenaufgang hat uns Netti auf Fehmarn festgehalten und über die NDR 2 App zugeschickt. "Mit Blick Richtung Dänemark", schreibt sie dazu.

Hörerin Sylvia war heute Morgen schon ganz früh wach und hat diesen stimmungsvollen Sonnenaufgang eingefangen. So starten wir gerne ins Wochenende!

Dieses wunderschöne Sonnenaufgangsfoto entstand in Lohne im Landkreis Vechta und wurde uns von Hörer Witti über die NDR 2 App zugeschickt. Vielen Dank!

Die Sonne geht über Harpstedt im Oldenburger Land auf. Während schon die ersten Strahlen ein Feld voller Ären in warmes Licht hüllen, wabert noch ein dichter Nebenstreifen am Horizont – eine Momentaufnahme von NDR 2 Hörer Heiko. Danke für dieses malerische Foto!

Die ersten Sonnenstrahlen des Tages hüllen den Hamburger Hafen und die Skyline der Hansestadt in warmes Licht. "Die Sonne lacht", schreibt NDR 2 Hörer Christoph, der das Foto am Morgen aufgenommen hat. So könnte jeder Tag starten!

Die Sonne geht über dem niedersächsischen Landkreis Hildesheim auf, wirft dort ihre Strahlen auf eine alte Mühle. NDR 2 Hörer Lars Illemann hat den Moment um kurz nach sechs Uhr eingefangen. Danke für den frühen Einsatz und das tolle Foto!

Danke, Susanne! Sie hat uns diesen schönen Sonnenaufgang aus der Lewitz in Mecklenburg-Vorpommern zugeschickt. Das Foto ist bei einem Morgenspaziergang mit Hündin Asta entstanden. Ein echter Wau-Shot!

Einfach magisch! Diesen schönen Sonnenaufgang hat NDR 2 Hörer Frank in seinem Urlaub auf Usedom für uns eingefangen. Vielen Dank!

Was Wolken verdecken, verrät das Meer: Im Wasser spiegelt sich die aufgehende Sonne. NDR 2 Hörer Oke hat diesen Schnappschuss auf der Insel Helgoland auf seinem Weg zur Arbeit gemacht.

Altes Holz, neuer Morgen: Diesen Ausblick aus dem Führerhaus eines Transportschiffes über den Plauersee hat NDR 2 Hörer Michael mit uns geteilt.

Dieser schöne Sonnenaufgang wurde uns von NDR 2 Hörer Sven Widdecke aus Angern zugeschickt. Das Foto wurde zwischen Angern und dem Sandkrug (Alte Elbe) aufgenommen. Vielen Dank!

Auch Wolken halten die Sonne im ostfriesischen Aurich nicht auf, ihre Strahlen auszustrecken und sich in den Fenstern zu spiegeln. Ein toller Moment, den NDR 2 Hörer Steff für den Norden eingefangen hat. Vielen Dank für das schöne Foto!