Frame of Fame - August 2022

Bernd war auf dem Weg zur Arbeit als er diesen schönen Sonnenaufgang in Stade für uns eingefangen hat. Vielen Dank!

Schöner geht's kaum! Danke für dieses tolle Bild an NDR 2 Hörerin Marion.

Wird es langsam herbstlich im Norden? "Ist eben Montag", schreibt NDR 2 Hörerin Gerta, "die Sonne gibt ihr Bestes (wie wir alle 😉)." Recht hat sie!

Mit diesem Anblick startet man doch gerne in den Tag! Zugeschickt hat uns diesen malerischen Sonnenaufgang NDR Hörer Axel aus Jerrishoe über den NDR 2 Messenger. Vielen Dank fürs Teilen!

NDR 2 Hörerin Bea hat einen Strandspaziergang in Timmendorf gemacht und dabei dieses schöne Foto aufgenommen. Wenn der Tag immer so idyllisch starten würde! Lieben Dank!

Zwei Hunde laufen auf einer Wiese in Sanitz bei Rostock. Am Ende des Weges wabert ein Nebelstreifen. Dahinter versteckt sich die Morgensonne, färbt den Horizont in ein warmes Licht. Was für ein Ausblick! Wunderschön eingefangen von NDR 2 Hörerin Antje. Dankeschön!

Wenn der Weg zur Arbeit immer so schön wäre! NDR 2 Hörerin Gabriele hat diesen tollen Schnappschuss in der S-Bahn aus Hagen in Richtung Eilvese (Neustadt am Rübenberge) aufgenommen. Vielen, lieben Dank!

Zwei Boote liegen zu Wasser auf der ruhigen Flensburger Förde. Hinter dem Horizont lässt die Morgensonne schon ihre ersten Boten hervorlugen, hüllt die Landschaft bei Wassersleben in gelbes und orangefarbenes Licht. Welch ein Farbenspiel! Ein großes Dankeschön an NDR 2 Hörerin Kiki, die uns auf dem Rad in Richtung Arbeit dieses Bild geschickt hat.

Nach vielen Sonnentagen war es heute Morgen nicht so einfach mit dem Frame of Fame - wir danken NDR 2 Hörerin Birgit für dieses Motiv mit dem Subtext "Sonne will heute nicht. Sie hat starke Anlaufschwierigkeiten"...

Ein toller Sonnenaufgang am Malchower See, eingefangen von NDR 2 Hörerin Kathleen. Danke für dein Foto!

Gerade angekommen bei der Arbeit hält NDR 2 Hörer Kevin diesen wunderschönen Sonnenaufgang in Stelle bei Hamburg fest. Danke für dein Foto!

Thomas hat nach seinem 5km-Morgenlauf über 129 Stufen „erklommen“ und uns dieses schöne Sonnenaufgangsbild vom Alfelder Himmelbergturm zugeschickt.

Die Sonne geht über der Ostsee bei Fehmarn auf, färbt das Wasser in orange-violettes Licht. Im Vordergrund ragt ein Steg über die ruhige Gischt. Eben dort standen schon früh am Morgen die NDR 2 Hörerinnen Brigitte und Inge. Welch ein Ausblick! Danke für das schöne Foto.

NDR 2 Hörer Michi war heute Morgen auf der A7 in Richtung Norden unterwegs, als er diesem schönen Sonnenaufgang entgegenfährt. Was ein Anblick!

NDR 2 Hörer Tim hat auf dem Weg zur Arbeit nach Eckernförde einen tollen Moment auf diesem Foto eingefangen: Während nur wenige Schäfchenwolken am Himmel schweben, schiebt sich die Morgensonne hinter einer Baumreihe hervor und erleuchtet das davorliegende Feld. Vielen Dank für das schöne Foto!

Auf einer Weide grasen Kühe, während im Hintergrund die Sonne hinter Baumreihen hervorlugt. Ihre Strahlen hüllen die Landschaft in ein goldenes Licht. NDR 2 Hörer André hat das Foto aus seinem Auto aufgenommen, als er in Westerkappeln bei der Weide seiner Schwiegereltern vorbeifuhr.

Sonnenstrahlen scheinen zu allen Seiten. Vor einer Baumreihe wachsen Gräser, die ihre Hälse dem wunderbaren Lichtspiel entgegenrecken. Ein wunderbares Lichtspiel, das NDR 2 Hörer Michael aus Vechta in Dinklage aufgenommen hat.

Die Sonne geht hinter ein paar Büschen am Horizont auf. Ihre Strahlen bringen einen Wasserlauf in Brüel zum Glitzern. Ein toller Wochenstart – und NDR 2 Hörer Leon war live dabei. Vielen Dank für das schöne Foto!

"Liebe Grüße aus der Uckermark", schickte uns heute Morgen NDR Hörer Christopher, zusammen mit diesem farbenfrohen Sonnenaufgang. Was für ein Anblick!

Für NDR 2 Hörer Ulli beginnt der Morgen schon vor 6 Uhr am Brautsee in Schleswig. Vielen Dank für das schöne Foto vom Sonnenaufgang!

Welch ein Lichtspiel: Die Sonne bricht durch die Wolken, bestrahlt ein weitläufiges Feld und schiebt sich hinter einer Baumkrone hervor. So schön strahlt Lingen (Ems)! Eine tolle Momentaufnahme von NDR 2 Hörer Andreas. Vielen Dank für das schöne Bild!

NDR 2 Hörer Maik segelt der Morgensonne am Horizont entgegen. Der Wind weht ihn über die Ostsee zwischen Rügen und Hiddensee. Danke für das tolle Foto!