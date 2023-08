Frame of Fame - Februar 2023

Heute habt ihr es uns wieder richtig schwer gemacht, einen Frame of Fame zu küren, da sehr sehr viele schöne Bilder über unsere NDR 2 App gekommen sind. Entschieden haben wir uns für Alexandras Sonnenaufgang an der Elbe im Wendland. Vielen Dank!

Ein Traum in Lila! "Ziemlich frischer Wind heute Morgen in Ebstorf", schreibt NDR 2 Hörerin Sabine uns über die App, die diesen schönen Sonnenaufgang in ihrem Garten eingefangen hat.