Frame of Fame - Dezember 2022

"Das ist mein kleiner perfekter Baum!" Das hat uns NDR 2 Hörerin Lisa heute Morgen über den NDR 2 Messenger geschrieben und das Beweisfoto direkt mitgeschickt. Besonderer Clou: Unter dem Baum sind Räder befestigt, damit er an Heiligabend mit ins Esszimmer rollen darf. Was für eine Idee!

Mittlerweile haben wir echt viele kuriose Tannenbäume im "Frame of Fame" zusammen. Heute kommt noch einer obendrauf: Der Aquagym-Trainer von NDR 2 Hörerin Bettina hat einen LED-Weihnachtsbaum mit ins Schwimmbad gebracht und die Gruppe mit einer kleinen Weihnachtsfeier überrascht. Danke für dein Foto!

In der dunklen Vorweihnachtszeit bringt dieser "Baum“ etwas Licht in den Garten von Roland aus Jesteburg. Vielen Dank für das schöne Bild!

"Das ist mal ein anderer Weihnachtsbaum" schreibt uns NDR 2 Hörer Claus und damit hat er vollkommen Recht. Aber "anders" ist in diesem Fall auch mit "sehr schön" gleichzusetzen. Danke für dein schönes Bild!

Weihnachtsbaum mal ganz anders: Auf der Bugspitze des Seenotrettungskreuzers "Pidder Lüng" der Deutschen Gesellschaft zur Rettung Schiffbrüchiger (DGzRS)! Der 1. Vormann Christian hat uns das Bild über die NDR 2 App geschickt und schreibt, dass er dieses Jahr Weihnachten mit seiner Familie am 22.12. feiert, da er ab dem 23.12. wieder zwei Wochen auf Sylt im Dienst ist. Danke dir und deinem Team für den tollen Einsatz!

Helena aus Burgwedel hat uns diesen schönen Weihnachtsbaum geschickt. Sie schreibt dazu: "Wir stellen unseren Weihnachtsbaum immer schon am zweiten Advent auf. Allerdings "nur“ mit Lichterketten. Festlich geschmückt wird er dann an Heiligabend. Wir dachten uns nämlich auch, dass es schade wäre, wenn so ein teurer Baum für nur kurze Zeit stehen würde." Eine schöne Weihnachtszeit dir!