Jan Wiedemann

Geburtsdatum: 25. Juni 1986

Geburtsort: Stadtoldendorf (Niedersachsen)

Bei NDR 2 seit: Februar 2015

Bei NDR 2 präsentiere ich ... die NDR 2 Nachrichten und das NDR 2 Update.

Mein stärkster Moment: Immer dann, wenn ich als Keyboarder mit meiner Partyband auf der Bühne stehe. Die Hits der 80er und 90er und so... ;)

Mein schwächster Moment: Immer dann, wenn die letzte Zugabe gespielt ist. Kabel rollen und Kisten schleppen, während alle anderen weiter feiern. Für Roadies reicht’s bei uns dann doch nicht.

Nicht verzichten kann ich auf Fleisch. Immer mal wieder zur Fastenzeit probiert. Aber die Antwort auf die Frage "Räuchertofu vs. Rumpsteak" erübrigt sich eigentlich.

Meine Welt wäre noch schöner ... wenn’s in Hamburg neben der Bus-Spur auch noch eine Jan-Spur gäbe.

Wenn ich nicht im Studio stehe, bin ich am liebsten … beim Gärtnern auf meinem winzigen Balkon. Tomaten, Gurken, Zucchini, Johannisbeeren und Zwergnektarinen aus eigenem Anbau. Besuch muss aus Platzgründen übrigens drinnen sitzen.

Noch was? Der wohl schönste Werbespruch für unseren Job, der besonders für "Radiogesichter" ein Ansporn ist: "Radio - Helping ugly people with nice voices get employed since 1897".

Weitere Informationen NDR 2 Musik Specials Live-Aufnahmen, Newcomer, Deutsch-Pop, Storys, Interviews oder einfach beste Musik zum Feiern oder Entspannen - täglich ab 21 Uhr bei NDR 2. Hier die aktuellen Themen! mehr