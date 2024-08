Wir bringen euch zu Adele nach München Sendedatum: 05.08.2024 05:00 Uhr Endlich kommt Adele wieder nach Deutschland - für mehrere Shows nach München. Mit etwas Glück seid ihr dabei: Wir verlosen 2 x 2 Tickets mit allem Drum & Dran am 23. August.

Nach acht Jahren spielt Superstar Adele wieder auf dem europäischen Festland - und wie: Sage und schreibe zehn Sommershows spielt sie in München im August 2024 auf dem Messe-Gelände. Dort steht eine eigens errichtete, gigantische Open-Air-Arena für rund 80.000 Fans pro Abend. Wir schicken 2 x 2 Hörer*innen zu einem der ausverkauften Adele-Konzerte in München, und zwar am 23. August!

Das könnt ihr gewinnen: 2 x 2 Tickets für das (ausverkaufte) Konzert am Freitag, dem 23. August. Außerdem übernehmen wir die Anreise (per Zug am 22. 8.) und wir haben schon ein Hotelzimmer mit Frühstück reserviert (und natürlich bezahlt). Am 24. August geht es dann wieder nach Hause.

So macht ihr mit: Ihr wollt dieses unglaubliche Konzert mit Adele erleben? Dann hört genau hin bei NDR 2 in der Woche ab dem 5. August! Das Prinzip ist einfach: Achtet auf den richtigen Song von Adele. Wenn ihr den ausgespielt bei NDR 2 hört, dann sofort ab zum Telefon: 01375 – 95 10 95 (14 Cent pro Anruf) anrufen, mit etwas Glück landet ihr im Studio und könnt Adele live sehen! Es kann jederzeit zwischen 5 Uhr morgens und Mitternacht passieren…

Hinweis: Wir spielen häufiger am Tag Songs von Adele im Programm. Das ist auch gut so. Gewinnen könnt ihr aber NUR mit den Gewinnersongs: "Hello" für die ersten zwei Tickets, "Someone Like You" im Anschluss für die zweiten zwei Tickets. Und zwar ausgespielt, also nicht kurze Ausschnitte in Hinweisen usw.

Wir drücken euch die Daumen! Der Rechtsweg ist ausgeschlossen. Darüber hinaus gelten unsere allgemeinen Teilnahmebedingungen.

Dieses Thema im Programm: NDR 2 | 05.08.2024 | 05:00 Uhr