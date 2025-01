Sendedatum: 06.01.2025 06:00 Uhr Teilnahmebedingungen

Die nachfolgenden Bedingungen gelten für die Teilnahme an dem Gewinnspiel "Der NDR 2 Promi-Dreier" des Programms NDR 2 in den Sendungen "Der NDR 2 Morgen mit Elke und Jens", "Der NDR 2 Vormittag" sowie "Der NDR 2 Nachmittag mit Jessica und Hardeland". Mit der Teilnahme am Gewinnspiel erklären sich die Teilnehmer*Innen mit diesen Bedingungen einverstanden.

1. Teilnahmeberechtigt sind alle volljährigen Hörer*innen, ausgenommen Mitarbeitende des NDR, der NDR Media GmbH sowie deren Angehörige.

2. Das Gewinnspiel "Der NDR 2 Promi-Dreier" startet am 6. Januar 2025 und läuft voraussichtlich bis zum 31. Januar 2025. Es endet, wenn alle Gewinne vergeben sind. Eine Verlängerung der Aktion oder eine Änderung aus redaktionellen Gründen bleiben vorbehalten.

3. Erraten werden muss jeweils, welche drei Prominenten den Satz "Einfach mal raus mit NDR 2" sprechen. In diesem Satz werden Abschnitte mit den Stimmen von drei Prominenten zusammengesetzt. Beispiel: "Einfach mal..." (Promi 1) / "...raus mit..." (Promi 2) / "NDR 2" (Promi 3).

Dieser Satz wird mehrfach täglich im NDR 2 Programm vorgestellt.

4. Die Teilnahme erfolgt ausschließlich telefonisch. Die Teilnehmer*Innen hinterlassen ihren Namen, ihren Tipp für die Lösung und die Rufnummer, unter der sie durchgehend zwischen 6.00 und 18.00 Uhr zu erreichen sind, auf dem Anrufbeantworter unter der Nummer: (01375) 951095 (14 Cent pro Anruf).

Die Teilnahme erfolgt jeweils für die aktuell laufende Spielrunde. Wenn ein/e Gewinner*in ermittelt ist und eine neue Spielrunde startet, wird der Anrufbeantworter zurückgesetzt. Für die neue Spielrunde können nur Teilnehmer*innen berücksichtigt werden, die nach dem Start dieser Spielrunde ihre Nachricht auf dem Anrufbeantworter hinterlassen. Mit ihrer Teilnahme stimmen die Teilnehmer*innen zu, dass ihre Aufsprachen auf den AB eventuell zu Hinweiszwecken im Programm von NDR 2 gesendet werden dürfen.

5. Die Gewinner*innen werden montags bis freitags in den Sendungen "Der NDR 2 Morgen mit Elke und Jens", "Der NDR 2 Vormittag“ sowie "Der NDR 2 Nachmittag mit Jessica und Hardeland“ ab dem 6. Januar 2025 ermittelt.

6. Ermittlung der Gewinner: Während eine Rätselrunde läuft, ermittelt ein Zufallsgenerator unter allen Anrufen eine/n Anrufer*in. Diese/r wird von uns unter der angegebenen Nummer angerufen. Kommt das Gespräch zustande, muss er/sie die Lösung nennen. Ist die genannte Lösung richtig, hat der/die Teilnehmer*in gewonnen. Maßgeblich ist die Lösung, die die Teilnehmer*innen beim Anruf durch unsere Moderatoren nennen, nicht ihre Nachricht auf dem Anrufbeantworter.

Sollten Teilnehmende beim ersten Anruf nicht erreichbar sein, wiederholt sich der oben beschriebene Vorgang: Der Zufallsgenerator ermittelt so lange eine/n weitere/n Anrufer/in, bis das Telefonat zustande kommt. Kann der/die Teilnehmer*in dann nicht die richtige Lösung nennen, erfolgt zu einem späteren Zeitpunkt eine neue Spielrunde.

7. Die Teilnahme ist möglich, bis ein/e Hörer*in im NDR 2 Programm die drei Prominenten korrekt benennt, die den Satz gesprochen haben. Wenn im NDR 2 Morgen keine richtige Lösung genannt wird, läuft das Gewinnspiel im NDR 2 Vormittag und gegebenenfalls im NDR 2 Nachmittag weiter. Wenn auch hier kein Gewinner ermittelt werden kann, geht es in den folgenden Sendungen "Der NDR 2 Morgen mit Elke und Jens", "Der NDR 2 Vormittag“ sowie "Der NDR 2 Nachmittag mit Jessica und Sascha" weiter, bis ein/e Gewinner*in ermittelt ist, der/die alle drei Promis korrekt benennen kann.

8. Wenn eine Gewinnrunde beendet ist, folgt zeitnah der nächste Satz, bei dem wieder die drei Prominenten zu erraten sind, die ihn gesprochen haben. Eine Teilnahme an der neuen Spielrunde (Hinterlassen der Nachricht auf dem NDR 2 Anrufbeantworter) ist dann wieder möglich. Es wird pro Tag maximal ein/e Gewinner*in ermittelt; der/die nächste wird dementsprechend frühestens am folgenden Tag ermittelt.

Die Rätsel werden mehrfach täglich auf NDR 2 wiederholt und eventuell auch auf der Internetseite des Gewinnspiels veröffentlicht. Eventuell werden auch falsche Lösungen im Programm von NDR 2 genannt und auf der Internetseite des Gewinnspiels veröffentlicht.

9. Gewinne: Zu gewinnen gibt es insgesamt elf Gutscheine für einen Carvan-Urlaub im Gegenwert von jeweils 1.500 Euro. Die Gewinner*innen können ein Fahrzeug auswählen, je nach Ausstattung und Größe ergibt sich dann die Anzahl der Nutzungstage. Die Fahrzeuge werden über den ADAC als Mietfahrzeuge individuell zur Verfügung gestellt und können online vobestellt werden (nach Verfügbarkeit). Hinzu kommt für alle Gewinner*innen ein Taschengeld von jeweils 500 Euro.

Transparenzhinweis: Die Gewinne werden uns zur Verfügung gestellt von CARAVANING.INFO / Caravaning Informations GmbH, Hamburger Allee 14, 60486 Frankfurt am Main.

10. Der Gewinn steht den Gewinner*innen höchstpersönlich zur Verfügung. Eine Weitergabe an Dritte ist ausgeschlossen.

11. Eine Barauszahlung der Gewinne ist nicht möglich.

12. Mehrfach-Teilnahmen: Nach einem Gewinn bei NDR 2 darf für die Dauer von 90 Tagen nicht mehr an Gewinnspielen von NDR 2 teilgenommen werden. Ausgenommen von dieser Regelung ist das 45-Sekunden-Quiz. Eine Teilnahme ist nur unter dem eigenen, richtigen Namen zulässig. Sollte sich bei der Datenerhebung im Nachhinein eine Zuwiderhandlung herausstellen, verfällt der Gewinn.

13. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen.

Datenschutz: Der NDR wird eure Daten vertraulich behandeln und nur für die Durchführung dieses Gewinnspiels nutzen. Eine unberechtigte Weitergabe an Dritte findet ebensowenig statt wie eine Nutzung für Werbezwecke. Nach dem Abschluss des Gewinnspiels werden wir die Daten unverzüglich löschen. Weitere Informationen zum Datenschutz in der NDR Datenschutzerklärung.

FAQ zum Gewinnspiel/zum Preis

Habt ihr weitere Fragen? Dann schreibt uns gerne eine Nachricht. Und werft einen Blick in die Antworten auf häufige Fragen!

Weitere Informationen NDR 2 Promi-Dreier-FAQ Antworten auf die häufigsten Fragen zum aktuellen NDR 2 Gewinnspiel gibt's hier. mehr

Dieses Thema im Programm: NDR 2 | Der NDR 2 Morgen | 06.01.2025 | 06:00 Uhr