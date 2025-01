Läuft: Die 2000er-Woche bei NDR 2 Sendedatum: 20.01.2025 06:00 Uhr Übertragungen aus dem Container, Klecker-Internet, ein Sommermärchen oder das Arschgeweih - das sind nur drei typische 2000er-Phänomene. Wir feiern die "Nuller-Jahre" bei NDR 2.

Nach einem überraschend reibungslosen Milleniums-Übergang konnten wir am 1.1.2000 in Jahre starten, die die Welt veränderten. Die Anschläge am 11. September, Angela Merkels Wahl zur Kanzlerin und die Finanzkrise, der Erfolg von Casting-Bands, geskripteten Gerichts-Serien und Reality-Shows oder die fröhliche Fußball-WM 2006 in Deutschland ("Schlaaaand") sind bis heute in Erinnerung.

Vom 20. bis 24. Januar tauchen wir ein in die Jahre von "Wir sind Papst", der zuletzt wieder beliebten Y2K-Fashion mit Bauchfrei-Tops, Baggyhosen und Samtoveralls oder LAN-Partys mit "Doom" oder "Warcraft". Wir sprechen mit prägenden Figuren der Zeit wie Axel Jolig ("Big Brother") oder Richterin Barbara Salesch.

Highlight ist am Freitag ein durchgehendes 2000er-Musikprogramm bei uns im Radio - natürlich mit Britney Spears, Avril Lavigne, Lady Gaga, The Black Eyed Peas oder Kelly Clarkson. Wir wünschen euch viel Spaß damit!

