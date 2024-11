Sendedatum: 22.11.2024 06:00 Uhr Affengeil: Feiert mit uns den Achtziger-Tag bei NDR 2

Ihr hattet auch quietschbunte Ballonseide im Schrank? Und schwärmt bis heute für Alphaville, "Flashdance" oder Cyndi Lauper? Hattet einen C-64 und einen Zauberwürfel? Und wart bei "Jenseits von Afrika", "Stirb langsam" oder "Die Supernasen" im Kino? Dann kommt ihr an diesem Freitag bei NDR 2 voll auf eure Kosten!

Denn am 22. November gibt es den ganzen Tag nur Musik der 80er und das Gefühl der 80er! Film und Fernsehen, Werbung, Skandale, Sportereignisse, Mode, Spielzeug, Trends - das volle Programm! Wir erinnern uns an "Zurück in die Zukunft", Boris Beckers Wimbledon-Sieg 1985 und "Indiana Jones", an Vokuhila, Stulpen und Mixtapes.



Kleiner Spoiler: Es wird auch Modern Talking zu hören geben. Aber nur einmal, verspricht unsere Musikredaktion...

