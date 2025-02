Sendedatum: 17.02.2025 06:00 Uhr Bundestagswahl 2025 bei NDR 2: Porträts & Programme

Am 23. Februar wählen wir einen neuen Bundestag. Welche Spitzenkandidaten treten an? Und mit welchen zentralen Programmpunkten werben die Parteien? Wir informieren euch ausführlich in der Woche vor der Wahl bei NDR 2, dafür haben wir mit unseren Fachleuten aus dem ARD Hauptstadtstudio Berlin (HSB) gesprochen. Hier gibt es alle Audios zum Nachhören.

Die Porträts der Spitzenkandidat*innen

(weitere folgen)

AUDIO: BTW 25: Porträt Sahra Wagenknecht (3 Min) BTW 25: Porträt Sahra Wagenknecht (3 Min)

AUDIO: BTW 25: Porträt Heidi Reichinnek / Jan van Aken (3 Min) BTW 25: Porträt Heidi Reichinnek / Jan van Aken (3 Min)

AUDIO: BTW 25: Porträt Robert Habeck (3 Min) BTW 25: Porträt Robert Habeck (3 Min)

AUDIO: BTW 25: Porträt Alice Weidel (4 Min) BTW 25: Porträt Alice Weidel (4 Min)

AUDIO: BTW 25: Porträt Friedrich Merz (3 Min) BTW 25: Porträt Friedrich Merz (3 Min)

Die Themen

Geordnet nach sieben Themen haben unsere Expert*innen die Kernaussagen der wichtigsten Parteien zusammengefasst. Es geht um die Themen Wirtschaft/Lebensmittelpreise, Wohnen, Migration/Asyl, Familienpolitik sowie Verteidigung/Pläne für den Ukraine-Krieg.

