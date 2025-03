75 Jahre ARD - Teilnahmebedingungen bei der Abstimmung

Diese Teilnahmebedingungen gelten für die Abstimmung zu "Deutschlands Top 75 – die große Radio-Chartshow“ von von allen ARD-Popradios, dazu gehört NDR 2. Veranstalter der Abstimmung ist SWR3. Mit der Teilnahme an der Abstimmung erkennen die Teilnehmenden ausdrücklich und verbindlich die nachfolgenden Teilnahmebedingungen an.

So läuft die Abstimmung

Ihr habt die Möglichkeit, einmal an der Abstimmung teilzunehmen. Ihr könnt bis zu drei unterschiedliche Songs wählen. Es ist nicht möglich, einen Song mehrfach zu platzieren. Eure Auswahl wird wie folgt gewichtet: Titel 1 = 5 Punkte, Titel 2 = 4 Punkte, Titel 3 = 3 Punkte.

Die Gesamt-Punktzahl eines Songs bestimmt die Platzierung in der Hitparade. Bei Punktgleichheit entscheidet das Los. Ihr stimmt ab, indem ihr das Abstimmformulars online nutzt:

Teilnahmeschluss: Sonnabend, 5. April 2025, 23:59 Uhr.

Mitarbeitende des SWR, der ARD oder deren Kooperationspartner sowie deren Angehörige dürfen an der Abstimmung nicht teilnehmen.

Infos zur Verwendung der Daten

Die mit der Teilnahme mitgeteilten personenbezogenen Daten werden vom SWR ausschließlich zum Zwecke der Abwicklung der Abstimmung (inkl. der Erstellung anonymisierter Statistiken und einer möglichen Kontaktaufnahme im Rahmen der Sendung „Deutschlands Top 75 – die große Radio-Chartshow“) genutzt und anschließend gelöscht. Zur Abstimmung im Rahmen der Chartshow setzen wir das Tool unseres Dienstleisters pub. Public Value Technologies GmbH (Datenschutzerklärung: https://pub.tech/datenschutz/) ein. Zur Verifizierung der E-Mail-Adresse, die zum Zwecke der Verhinderungen von Manipulationen oder SPAM im Rahmen des Abstimmungsprozesses erfolgt, wird im Rahmen dieser Zusammenarbeit der Dienst Mailgun Technologies Inc. (Datenschutzerklärung: https://www.mailgun.com/de/dsgvo/) eingesetzt. Im Übrigen gelten die Datenschutzhinweise auf der Homepage des SWR.

Mit der Teilnahme an der Abstimmung erklären sich die Teilnehmenden damit einverstanden, dass der SWR über sie namentlich oder in sonst identifizierender Weise berichten darf. Die im Rahmen der Abstimmung angegebenen Daten (Telefonnummer und E-Mail-Adresse) dienen zur Kontaktaufnahme im Rahmen der zur Programmaktion „Deutschlands Top 75 – die große Radio-Chartshow“ gehörenden Sendungen. Ihr stimmt zu, dass der die beteiligten Radiosender die unter eurer Mitwirkung hergestellten Bild- und Tonaufnahmen veröffentlichen darf und ohne zeitliche, räumliche oder inhaltliche Beschränkung, insbesondere im SWR-Fernsehen/-Hörfunk und/oder der ARD-Programmfamilie ausstrahlen und in den Internetangeboten (insbesondere SWR3.de) und/oder Mediatheken des SWR, der Programmen innerhalb der ARD sowie in den sozialen Netzwerken (z.B. Facebook) und über Drittplattformen (z.B. YouTube) auf Abruf (On-Demand und/oder Download) anbieten bzw. als Podcasts nutzen bzw. nutzen lassen darf.

SWR3 behält sich vor, die Abstimmung jederzeit ohne Vorankündigung und ohne Angabe von Gründen vorzeitig zu beenden. Dies gilt insbesondere, falls eine ordnungsgemäße Durchführung aus technischen oder rechtlichen Gründen nicht möglich ist. Den Teilnehmenden stehen in diesem Fall keinerlei Ansprüche gegen SWR3 zu. SWR3 kann Teilnehmende aus wichtigem Grund von der Abstimmung ausschließen, insbesondere dann, wenn der berechtigte Verdacht oder ein Nachweis vorliegt, dass falsche Angaben gemacht, manipuliert oder gegen die Teilnahmebedingungen verstoßen wurde oder sonstige unerlaubte Handlungen vorliegen.

Der Rechtsweg ist ausgeschlossen.