FAQ - Alle Infos zum NDR 2 Plaza Festival 2024 Stand: 07.03.2024 10:03 Uhr

Das Line-Up

Wer tritt beim NDR 2 Plaza Festival 2024 auf?



ALLE FARBEN Zeit: ca. 15.00 Uhr*

Zeit: ca. 15.00 Uhr* CLOCKCLOCK Zeit: ca. 16.30 Uhr*

Zeit: ca. 16.30 Uhr* CLUESO Zeit: ca. 18.00 Uhr*

Zeit: ca. 18.00 Uhr* JAMES ARTHUR Zeit: ca. 19.20 Uhr*

Zeit: ca. 19.20 Uhr* BRYAN ADAMS Zeit: ca. 21.20 Uhr*

*Änderungen vorbehalten

Warum tauscht ihr den Festivaltag mit N-JOY?

Aus produktionstechnischen und vor allem terminlichen Gründen mussten wir uns nach reichlicher Überlegung dazu entscheiden, diesen Schritt zu gehen. Wir wissen, dass das eure Wochenendplanung vermutlich sehr durcheinander wirbelt und das tut uns leid. Aber: Wir wollten unbedingt, dass mit Bryan Adams ein echter Weltstar auf der Expo Plaza steht und das funktionierte in seinem Kalender leider nur am Samstagabend. Umso mehr freuen wir uns, mit euch zu diesem sensationellen Line-Up in Hannover feiern zu können. Die N-JOY Starshow also am Freitag, wir mit dem NDR 2 Plaza Festival am Samstag.

Was heißt das jetzt für mich? Kann ich meine Tickets tauschen?

Wer vor dem 7. März 2024 bereits ein Ticket für das NDR 2 Plaza Festival über Eventim.de gekauft habt, sollte eine E-Mail bekommen haben. Über die Seite "Change Your Ticket" konntet ihr bis einschließlich Mittwoch, 3. April, 23:59 Uhr, euer Ticket umtauschen. Habt ihr ein Ticket bei einer anderen Vorverkaufsstelle erworben, wendet euch für weitere Informationen bitte direkt an eure entsprechende Vorverkaufsstelle. Für weitere Fragen könnt ihr euch auch jederzeit an den Veranstalter Hannover Concerts wenden, auch per Mail.

Tickets

Wo gibt es Tickets?

Tagestickets für das NDR 2 Plaza Festival am 1. Juni 2024 gibt es für 59 Euro zzgl. Gebühren an allen Vorverkaufsstellen. Je nach Art der Ticketbestellung (VVK-Stelle, Telefon, Internet) können unterschiedliche Gebühren für Bearbeitung und Versand dazukommen. Darauf hat NDR 2 keinen Einfluss.



Es sind auch Kombi-Tickets für das NDR 2 Plaza Festival und die N-JOY Starshow am 31. Mai mit Macklemore, Robin Schulz, Jess Glynne, Ray Dalton und Alle Farben. Diese Kombi gibt es vergünstigt für 109 Euro zzgl. Gebühren. Wir warnen ausdrücklich vor dem Erwerb von Tickets bei nicht autorisierten Anbietern.

Menschen mit Behinderung, die im Besitz eines Schwerbehindertenausweises mit Merkzeichen B sind, können unter der Telefonnnummer (0511) 12 12 33 33 Karten gegen Vorlage des Behindertenausweises (per Fax) bestellen. Eine Begleitperson ist kostenfrei, wenn ihr ein B im Ausweis habt. Die Karten sind nur unter oben genannter Telefonnummer erhältlich. Es gibt ein gesondertes Rollstuhlpodest. Hierfür wird ein entsprechendes Ticket benötigt, welches ebenfalls telefonisch unter (0511) 12 12 33 33 bestellt werden kann. Das Podest befindet sich seitlich vor der Bühne rechts bei der ZAG Arena. Bitte beachtet, dass die Tickets für das Rollstuhlfahrerpodest nur begrenzt verfügbar sind. Bitte kümmert euch also frühzeitig um ein entsprechendes Ticket, falls ihr ein solches benötigt.

Gibt es eine Tageskasse?

Ja, es wird auch Karten an der Tageskasse geben. Diese öffnet um ca. 13.30 Uhr und befindet sich vor dem Eingang Ost an der U-Bahn-Station Messe/Ost (Expo-Plaza). Die Tickets an der Tageskasse kosten 65,00 Euro.

Kann ich auf dem NDR 2 Plaza Festival mit Karte bezahlen?

Auf dem ganzen Festival ist nur Bargeldzahlung möglich! Da es leider auch keine Geldautomaten in der Nähe gibt, solltet ihr genügend Bargeld mitnehmen.

Altersbeschränkung/Jugendschutz

Für das Konzert gilt:



Kinder unter 3 Jahren haben keinen Zutritt.

Kinder von 3-6 Jahren haben freien Eintritt, müssen aber von einer erziehungsberechtigten Person begleitet werden.

In jedem Fall müssen Erziehungsberechtigte für entsprechenden Hörschutz für ihre Kinder sorgen.

Kann ich alleine aufs Konzert, wenn ich noch nicht volljährig bin?

Unter 14 Jahren: Unter 14-Jährige dürfen das Konzert nur in Begleitung eines/einer Erziehungsberechtigten besuchen.

Unter 14-Jährige dürfen das Konzert nur in Begleitung eines/einer Erziehungsberechtigten besuchen. Unter 16 Jahren: Unter 16-Jährige dürfen das Konzert bis 22.00 Uhr ohne Begleitung von Erziehungsberechtigten besuchen.

Unter 16-Jährige dürfen das Konzert bis 22.00 Uhr ohne Begleitung von Erziehungsberechtigten besuchen. Unter 18 Jahren: Unter 18-Jährige dürfen das Konzert bis 24.00 Uhr ohne Begleitung von Erziehungsberechtigten besuchen.

Bitte achtet darauf, dass ihr euch entsprechend ausweisen könnt. Bei unter 16-Jährigen wird eine Erziehungsbeauftragung benötigt ("Muttizettel"), wenn ihr nicht von euren Eltern, sondern von einer mit der Erziehung beauftragten, volljährigen Person zum Konzert geht. Vorlagen für eine solche Erziehungsbeauftragung findet ihr im Internet.

Sicherheitshinweise, Awareness & erlaubte/nicht erlaubte Gegestände

Für eure Sicherheit und einen entspannten Zugang bitten wir euch, rechtzeitig zum Konzert anzureisen und somit längere Wartezeiten beim Einlass (Bodycheck, Taschenkontrollen) zu verhindern. Bitte beschränkt euch auf wesentliche Gegenstände wie Handy, Schlüssel, Portemonnaie etc. und verzichtet auf große Taschen, Handtaschen und Rucksäcke. Handtaschen bis maximal DIN-A4-Format sind erlaubt. Dies erleichtert den Ordnungskräften ihre Arbeit und beschleunigt das Einlassverfahren.



Ihr braucht selbst Hilfe und fühlt euch nicht wohl oder beobachtet eine Situation, in der jemand Hilfe braucht oder die zu eskalieren droht? Wendet euch bitte direkt an unsere Awareness-Teams auf dem Gelände!

Im Folgenden findet ihr eine genaue Auflistung der erlaubten bzw. verbotenen Gegenstände.

Was ist erlaubt?



Getränke: Ein Tetrapack mit maximal 0,33 Litern Verpackungsgröße pro Person/Tasche sowie Faltflaschen

Sonnenmilch im Mini-Format

Gürteltaschen, Handtaschen und Turnbeutel bis maximal DIN A4 Format

Kleine Snacks (Müsli-Riegel, Apfel etc.)

Was ist nicht erlaubt?



Film-/Videokameras

GoPro Kameras, Selfie-Sticks

professionelle Digitalkameras (Foto) mit einer höheren Auflösung und Bildqualität als normale Verbraucher-Digitalkameras und die die gleichen Einstellmöglichkeiten wie professionelle Digitalkameras (freie Belichtungszeit-, Blenden-, Blitzstärken-, Farbabgleichssteuerung) bieten

professionelle Spiegelreflexkameras mit Zoomobjektiven

Tonrecorder aller Art

Glas, Dosen, Plastikflaschen

Waffen aller Art

Pyrotechnische Gegenstände, Feuerwerkskörper, Sprühdosen, etc.

Laserpointer

Essen in größeren Mengen

Klappstühle und Campinghocker

Stöcke oder Stangen für Banner und Fahnen

Regenschirme

Sonnenmilch in großen Einheiten

Tiere

Weitere Hinweise des Veranstalters

Bei Verlust, Beschädigung oder Diebstahl der Karte kann der Veranstalter euch leider keine neue Karte ausstellen. Bitte habt Verständnis, dass der Veranstalter hier keine Ausnahmen machen kann.

Das Konzert findet auch bei Regen statt. Bitte sorgt mit entsprechender Kleidung vor. Regenschirme sind nicht erlaubt.

Es gibt ausschließlich Stehplatztickets für dieses Festival. Sitzgelegenheiten wie Klapphocker, etc. dürfen aus Sicherheitsgründen nicht mitgeführt werden.

Es gibt sogenannte "Wellenbrecher" vor der Bühne. Hier gilt das Prinzip „Wer zuerst kommt, mahlt zuerst“. Gesonderte Tickets sind hierfür nicht erhältlich.

Kann ich das Konzertgelände zwischendurch verlassen?

Nein, die Eintrittskarte verfällt mit Verlassen des Geländes. Ein Wiedereinlass ist nicht möglich.

Kann ich auch später kommen?

Mit eurer Eintrittskarte habt ihr bis zum Veranstaltungsende die Möglichkeit, das Gelände zu betreten. Bitte beachtet, dass ein Wiedereinlass nicht möglich ist.

Tipps zur Anfahrt

Alle Besucher des Konzertes werden gebeten, nach Möglichkeit die öffentlichen Verkehrsmittel zu nutzen. Wenn ihr mit dem Auto anreist, nutzt bitte den Parkplatz Ost 14/15 sowie Süd 26/27 und 28 bei der Expo Plaza. Hier findet ihr ausführliche Informationen.

Gibt es Wohnmobil-Parkplätze?

Genaue Informationen hierzu findet ihr unter folgendem Link: https://www.gfv-messe.de/wohnwagenplatz

Anfahrt mit den öffentlichen Verkehrsmitteln ...

Bitte beachtet, dass eine bis einschließlich 2024 errichtete Baustelle auf dem Messeschnellweg zwischen AS Mittelfeld und Seelhorster Kreuz bei hohem Verkehrsaufkommen zu massiven Verkehrsbehinderungen führt. Daher werden die Besucher gebeten, die öffentlichen Verkehrsmittel zu nutzen.

Ihr Veranstaltungsticket berechtigt ab 3 Stunden vor Einlass zur An- und Abreise mit den öffentlichen Nahverkehrsmitteln des GVH im Tarifbereich ABC (außer Sonderverkehrsmittel). Das Tarifgebiet (Zonen ABC) des Großraum-Verkehrs Hannover (GVH) findet ihr hier.

Ab der Station Kröpcke (eine Station oder ca. 3 Gehminuten vom Hauptbahnhof entfernt) fährt man mit der Stadtbahn-Linie 6 bis Messe/Ost (Endstation). Die Bahn fährt ca. alle 10 Minuten (regulärer Wochenfahrplan) und zu den Expo Plaza Konzerten werden auch vermehrt Bahnen für die Hin- und Rückreise eingesetzt. Ihr könnt eure Anreise mit der Deutschen Bahn sowie mit dem GVH zur Expo Plaza planen.

In der Region stehen zudem P+R Parkplätze für eine Weiterreise mit dem ÖPNV zur Verfügung. Weitere Infos hier.

Anfahrt mit dem PKW ...

Bitte beachtet, dass eine bis einschließlich 2024 errichtete Baustelle auf dem Messeschnellweg zwischen AS Mittelfeld und Seelhorster Kreuz bei hohem Verkehrsaufkommen zu massiven Verkehrsbehinderungen führt. Daher werden die Besucher gebeten, die öffentlichen Verkehrsmittel zu nutzen.

In der Region stehen zudem P+R Parkplätze für eine Weiterreise mit dem ÖPNV zur Verfügung. Weitere Infos hier.

Für die Anreise mit dem Auto empfehlen wir zusammen mit der Verkehrsmanagement Zentrale Hannover die kostenlose und werbefreie Navi-App „NUNAV“. Wählt zur Anreise in der App die Veranstaltung als Fahrtziel, dann werdet ihr stauvermeidend direkt auf einen freien Parkplatz geführt. Kostenloser Download: Android und Apple iOS.

Wo befinden sich die Eingänge?

Es gibt insgesamt vier Eingänge (Eingang Nord, Eingang Ost, Eingang Süd-West und Eingang Süd). Rollstuhlfahrer/innen sollten bitte den Eingang Nord nutzen, da man von dort am schnellsten barrierefrei zum Rollstuhlpodest rechts von der Bühne gelangt.

