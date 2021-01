Korrespondentenbüro Emsland

Hedwig Ahrens berichtet aus Lingen

Das Berichtsgebiet des Korrespondentenbüros Emsland ist bei einer Ausdehnung von rund 100 Mal 50 Kilometer anderthalbmal so groß wie das Saarland und umfasst in Westniedersachsen die Kreise Emsland und Grafschaft Bentheim.

Hedwig Ahrens: Emsländerin durch und durch

Hedwig Ahrens leitet nicht nur das Korrespondentenbüro Emsland, sondern steht auch bei der Sendung Plattdeutsch hinter dem Mikrofon von NDR 1 Niedersachsen. Die Emsländerin ist mit Plattdeutsch groß geworden: Als Tochter eines Landwirts vom Hümmling hat sie bis zum Kindergarten ausschließlich "Platt proatet". Ihre Berufsausbildung führte sie über ein Germanistik-Studium in Köln und der Journalistenschule in Bruchsal wieder in den Norden. Bis 1998 war sie für Radio Bremen unterwegs - dann hat die Heimatliebe sie wieder ins Emsland gezogen. Von dort berichtet sie für den NDR aus dem Nordwesten Niedersachsens. Ihre Muttersprache gibt sie an ihre Kinder weiter - zuhause wird Plattdeutsch gesprochen! Das tut sie nicht aus rein nostalgischer Sentimentalität, sondern weil sich die Menschen in der Region dabei auch noch in die Augen schauen. Und manchmal auch mehr erzählen, als sie eigentlich vorhatten. Das sind dann die Geschichten, aus denen gutes Radio gemacht wird.

Adresse NDR Korrespondentenbüro Emsland



Hedwig Ahrens

Am Markt 6

49808 Lingen



Tel. (0591) 901 20 63

Fax (0591) 901 27 36

