Hedwig Ahrens

Hedwig Ahrens leitete das Korrespondentenbüro Emsland und machte zuvor auch viele Beiträge für unser plattdeutsches Programm. Die Emsländerin wuchs mit Plattdeutsch auf: Als Tochter eines Landwirts vom Hümmling sprach sie bis zur Kindergartenzeit ausschließlich Platt. Ihre Berufsausbildung führte sie über ein Germanistik-Sudium in Köln und die Journalistenschule in Bruchsal wieder in den Norden. Bis 1998 war sie für Radio Bremen unterwegs – dann zog die Heimatliebe sie zurück ins Emsland. Von dort berichtete sie für den NDR aus dem Nordwesten Niedersachsens.

Hedwig Ahrens war Journalistin und "Plattprooterin" mit Leib und Seele.

Am 3. Oktober 2024 ist unsere Kollegin verstorben. Wir trauern um sie. Unser Mitgefühl gilt ihrer Familie.