Hannover-Redaktion

Ihre Region ist unser Revier - denn wir sind täglich für Sie unterwegs: In Celle, Hildesheim und Hameln, in der Region Hannover und im Weserleinebergland. Lehrermangel an der Grundschule, Zoff im Rathaus, Trends der weltgrößten Computer- und Industriemessen, spektakuläre Gerichtsprozesse oder neue Tierbabies im Zoo - wir sind für sie dabei.

NDR Hannover Redaktion

30169 Hannover

Zentrale NDR: (0511) 988 - 0

Die Landeshauptstadt und die Region im Blick

Fast zwei Millionen Menschen leben und arbeiten in der Region Hannover mit der Landeshauptstadt und in den fünf Landkreisen Celle, Nienburg, Schaumburg, Hameln-Pyrmont und Hildesheim. Wir berichten schnell und verlässlich über aktuelle Geschehnisse. Und bleiben dran: Denn die Recherche endet in der Hannover-Redaktion nicht nach dem Senden eines Themas.

Die NDR Hannover-Redaktion: Für Sie vor Ort!

Das Team der Hannover-Redaktion und der Weserbergland-Korrespondent sind für Sie täglich im Einsatz. Denn: Ihre Themen sind unsere Themen. Welche Geschichten bewegen Sie? Schreiben Sie - wir freuen uns!

Einfach das angehängte Formular ausfüllen und abschicken.

Vorname: * Nachname: * Straße / Nr.: PLZ / Ort: Telefon: E-Mail: * Ihre Nachricht an die Hannover-Redaktion: * Spamschutz Bitte die Zeichenfolge eingeben: Datenschutz Ich willige ein, dass der NDR die von mir übermittelten personenbezogenen Daten speichert. Sie werden nicht an Dritte weitergegeben, außer es wird ausdrücklich darauf hingewiesen, nicht veröffentlicht und nur im Rahmen dieser Programmaktion gespeichert. Der NDR behandelt Ihre Daten vertraulich und nutzt diese nicht für Werbezwecke. * Unsere Datenschutzerklärung, Ihre Rechte und weitere Informationen zum Datenschutz finden Sie unter NDR.de/datenschutz *- Pflichtfelder. Diese Felder müssen ausgefüllt werden. Abschicken!