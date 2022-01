Korrespondentenbüro Weserbergland

Mitten in einer der ältesten Kulturlandschaften Niedersachsens liegt das NDR Korrespondentenbüro Weserbergland. Von Hameln aus sorgt NDR Korrespondent Wilhelm Purk seit Jahren für eine aktuelle Berichterstattung aus der Region vom Steinhuder Meer im Norden bis zur hessischen Landesgrenze im Süden. Da kommt es vor, dass der Korrespondent in Gummistiefeln die Hochwasserlage an der Weser inspiziert oder im Schutzanzug den Rückbau des Kernreaktors in Grohnde beobachtet.

Adresse NDR Korrespondentenbüro Weserbergland

Wilhelm Purk

Kupferschmiedestr. 10

31785 Hameln



Tel. (05151) 451 20

Fax (05151) 234 37

Von Wellness bis Wilderei

Neue Gesundheitsangebote in so renommierten Kurorten wie Bad Pyrmont und Bad Nenndorf werden genauso unter die Lupe genommen wie die Diskussionen über das Für und Wider von Windkraftanlagen. Und wenn Kommunalpolitiker die miserablen Verkehrsverbindungen kritisieren oder Wilderer im Hochsolling ihr Unwesen treiben, dann sind auch das Themen, die Wilhelm Purk den NDR Hörern nahebringt.

Kontakt

