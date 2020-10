Sendedatum: 31.10.2020 06:00 Uhr "Himmlische Hits" am Reformationstag

Zum Reformationstag am 31. Oktober spielt NDR 1 Niedersachsen den ganzen Tag stündlich zwei "Himmlische Hits". Der katholische Theologe Andreas Brauns und der evangelische Radiopastor Oliver Vorwald deuten den geistlichen Gehalt von Poptiteln, Rocksongs und Schlagern. Sie teilen ihre Gedanken und Geschichten unter anderem zu "Have I Told You Lately That I Love You" von Rod Stewart mit. Der Song klingt nach Liebeslied, richtet sich aber tatsächlich als Danklied an Gott. In "I Still Haven't Found" stellt die irische Band U2 um Sänger Bono Fragen an den Himmel - im Stil eines biblischen Psalms. Außerdem im Programm: das "Gebet einer Sünderin" von Hanne Haller und "Lady Madonna" von den Beatles.

Der Reformationstag bei NDR 1 Niedersachsen am 31. Oktober von 6 und 18 Uhr.

