Stand: 20.12.2023 11:41 Uhr Pferd, Eichhörnchen und Co.: Tierrettung bei der Feuerwehr

Die Feuerwehr rückt nicht nur aus, um Menschen zu retten - sondern natürlich auch, wenn Tiere in eine missliche Lage geraten. "Ein Pferd steht im Keller!" Auch derartige Hilferufe gehen bei der Feuerwehr ein. Beispielsweise bei der Freiwilligen Feuerwehr im Landkreis Celle - die sofort ausrückte, um zu helfen. Tatsächlich war ein Pferd in einer Scheune in Hustedt im Landkreis Celle durch den Boden einer Scheune gebrochen, stand plötzlich im Keller und musste mit schwerem Gerät befreit werden. Die ganze Geschichte erzählt Feuerwehrmann Mirko Bunge in der aktuellen Podcast-Folge von "Mein Einsatz."

Eichhörnchen im Zaunpfahl: Fingerspitzengefühl gefragt

Von Tierrettung groß, zu Tierrettung sehr klein: Ein Eichhörnchen braucht Hilfe, weil es beim Spaziergang auf einem Zaun in einen Pfahl gestürzt ist und nicht mehr rauskommt. Nachbarn alarmieren die Einsatzkräfte. Oberste Priorität für die anrückenden Feuerwehrleute: Dem kleinen Wesen soll bei der Rettung nichts passieren. Deshalb beschließen die Kräfte der Freiwilligen Feuerwehr Celle, den Pfahl aus Metall vorsichtig aufzusägen, um das Tier nicht zu verletzen. Schließlich kann das Eichhörnchen mit viel Fingerspitzengefühl und einem Hanfseil aus dem Pfahl gerettet werden.

