Kuhlage kommt ... zum Frühstück! Sendedatum: 11.10.2022 05:00 Uhr Laden Sie den neuen Morgen-Moderator zu sich ein und zeigen Sie ihm Ihr Niedersachsen! Kuhlage bringt auch Brötchen mit.

Andreas Kuhlage ist der Neue bei NDR 1 Niedersachsen. Ab Montag, 17. Oktober, weckt er die Hörerinnen und Hörer und bringt sie gut gelaunt in den Tag. Von 5 bis 10 Uhr moderiert er dann die Frühsendung "Hellwach". "Was gibt’s Schöneres, als schon morgens für die Niedersachsen da zu sein?", freut sich Kuhlage auf seine neue Aufgabe. Der gebürtige Rostocker arbeitet schon seit vielen Jahren beim Norddeutschen Rundfunk und hat zuletzt bei der Jugendwelle des NDR moderiert. "Nun geht's ins Erwachsenenradio! Das wird auch mal Zeit", so der 47-Jährige.

Kuhlage kommt: Laden Sie den neuen Moderator ein

Alle Hörerinnen und Hörer können den neuen Hellwach-Moderator besser kennenlernen: Laden Sie ein und verbringen Sie einen Morgen mit ihm. Vom 11. bis zum 14. Oktober besucht er die Niedersachsen zu Hause und bringt auch Brötchen mit. Rufen Sie an und sprechen Sie auf den Anrufbeantworter: (0 8000) 300 300. Oder laden Sie Kuhlage mit Hilfe des unten angehängten Formulars ein. Einfach ausfüllen und abschicken. Mit ein bisschen Glück kommt der neuer Morgen-Moderator von NDR 1 Niedersachsen bei Ihnen zu Hause vorbei und sitzt bald an Ihrem Küchentisch. Bewerbungsschluss ist der 9. Oktober 2022 um 23.59 Uhr.

