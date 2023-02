Hannover-Marathon: Laufen Sie mit! Stand: 01.02.2023 10:30 Uhr Sie haben Spaß am Laufen? Dann werden Sie Teil der NDR 1 Niedersachsen Laufgruppe. Gewinnen Sie einen Startplatz für den Hannover-Marathon!

Am 26. März 2023 startet wieder der Hannover-Marathon: Mehr als 20.000 Sportlerinnen und Sportler beteiligen sich an dem niedersächsischen Laufspektakel. Und bis zu 200.000 Besucher feuern sie an. Die Strecke führt durch die Innenstadt - Start und Ziel ist das Neue Rathaus. NDR 1 Niedersachsen präsentiert den ADAC Marathon Hannover und das NDR Fernsehen überträgt ihn live.

Werden Sie Teil der NDR 1 Laufgruppe

Laufen Sie mit! Wählen Sie eine der fünf möglichen Disziplinen aus und gewinnen Sie ein Starterset – bestehend aus der Startgebühr und dem NDR 1 Niedersachsen Laufshirt.

Die Bewerbung ist bis zum 17. Februar 2023 um 23.59 Uhr möglich. Zur Teilnahme füllen Sie das Formular vollständig aus und schicken es ab. Die Startplätze werden unter allen Bewerbern ausgelost. Bitte beachten Sie die Teilnahmebedingungen.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | 26.03.2023 | 09:00 Uhr