Elton John - "Your Song"

1970 wird Elton John mit dem Lied "Your Song" fast über Nacht zum Weltstar. Damals sitzt der junge Musiker bei seiner Mutter am Frühstückstisch, als er den vielleicht wichtigsten Song seiner Karriere komponiert. Neben ihm hockt der junge Bernie Taupin, der sich auf Elton Johns Zeitungsanzeige gemeldet hat. Darin suchte der Komponist einen Songwriter, der zu seinen Melodien die Texte schreibt. Bernie, gerade erst 17 Jahre alt, meldet sich und hat kurz nach dem Kennenlernen einen Geistesblitz.

"Your Song": Text vom 17-jährigen Bernie

Auf einem mit Kaffeeflecken beschmierten Stück Papier, das auf dem Frühstückstisch liegt, schreibt Bernie Taupin: "Dieses Gefühl ist schon ein bisschen komisch. Bin keiner von denen, die das gut verstecken können. Hab nicht viel Geld, aber wenn ich es hätte, würde ich für uns beide ein großes Haus kaufen." Und: "Was ich verschenken kann, sind nur meine Lieder. Und dies hier ist für Dich", dichtet Bernie Taupin weiter. Später sagt er in einem Interview mit der Zeitschrift "Music Connection": "'Your Song' hat einen der naivsten und kindlichsten Texte der Popmusik. Aber der Grund, warum dieses Lied auch heute noch die Menschen berührt, ist, dass es authentisch ist. Ich habe damals so gefühlt. Ich war 17 Jahre alt, die Liebe war neu für mich, ich war so naiv. Heute könnte ich so etwas nicht mehr schreiben."

Melodie von Elton John folgt

Elton John hat derweil schon eine Melodie im Kopf und setzt sich an sein Klavier. Klimpert herum und nach 20 Minuten ist das Lied fertig. Das Lied, das Elton John berühmt machen soll. Es wird sein erster großer Hit, mit dem er zum Weltstar wird.

"Your Song" darf auch heute noch bei keinem Elton-John-Konzert fehlen. Und er ist der Beginn einer Partnerschaft mit Bernie Taupin, die - von einer längeren Pause abgesehen - bis heute anhält.

