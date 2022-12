Das sind die neuen Hellwach-Teams

Immer gut gelaunt: Susanne Neuß und Andreas Kuhlage sind eines der neuen Hellwach-Teams. Susanne Neuß moderiert schon seit 2015 Hellwach – "Schlafen ist ohnehin überbewertet", scherzt Neuß. "Was gibt’s Schöneres, als schon morgens für die Niedersachsen da zu sein?", freut sich Kuhlage. Im Duo stehen Neuß & Kuhlage künftig gemeinsam auf.

Gemeinsam doppelt so viel Spaß: Isabel Eulenstein und Arne-Torben Voigts sind bereits ein erfolgreiches Team am Morgen – nun machen sie mit genau so viel Freude weiter. "Gemeinsam im Studio ist einfach immer eine super Stimmung", sagt Isabel Eulenstein. Auch Voigts freut sich auf die gemeinsame Aufgabe: "Zusammen mit Isabel kann das nur super werden."