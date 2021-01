Isabel Eulenstein

Mein Sternzeichen: Zwilling.

Geboren in: Hamburg.

Ich bin... leider nur 1,65 Meter groß.

Ich kann nicht ohne: Musik.

Als Kind wollte ich sein wie: Pipi Langstrumpf.

Warum ich Radio mache: Weil ich es liebe! Ich habe schon als Kind mit einem Kinderkassettenrekorder "Radio gespielt".

Wenn ich nicht bei NDR 1 Niedersachsen bin, dann finden Sie mich… mit meiner kleinen Tochter auf einem Spielplatz, in der Küche um neue Rezepte auszuprobieren oder am Telefon.

3 Lieder, bei denen ich das Radio lauter mache: Nur 3? Oh ha! Crowded House - "Weather with you" (erinnert mich an den Urlaub meines Lebens in Neuseeland), Roxette - "Queen of rain" und alle Songs von den Backstreet Boys...

2 Dinge, die ich unbedingt machen möchte: Einen Strandausritt auf Wangerooge und einmal mit einem Kaffee durch New York laufen.

Mein Lieblingsessen: Thai Curry.

Mein liebstes Urlaubsland: Griechenland.

Ich mag: Meine Kaffeemaschine, Mädels-Abende, gutes Essen, die Nordsee.

Das bringt mich auf die Palme: Warten zu müssen! (Ich bin leider sehr ungeduldig)

Hobbys: Reiten, Joggen, Wandern, Reisen.

Wie mich nur ganz wenige Menschen nennen dürfen: Euli.

Was bei mir immer im Kühlschrank steht: Milch für einen Cappuccino.

Wie ich mich morgens wecken lasse: Am liebsten von meinem Mann mit einem heißen Kaffee, meist sind es dann aber doch eher die Füße meiner kleinen Tochter, die ich plötzlich im Gesicht habe.

Mein Markenzeichen: Ich habe fast immer einen Dutt. Für ausgefallenere Frisuren fehlt mir meistens die Geduld.

Mein Motto: "Wir können den Wind nicht ändern, aber die Segel anders setzen."