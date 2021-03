Chris Rea - "Fool (if you think it’s over)"

Sendedatum: 03.03.2021 13:40 Uhr C von Roger Lindhorst

Chris Rea gehört seit über 40 Jahren zu den profiliertesten Rock- und Popmusikern. Seine entspannt klingenden Hits wie "Julia", "On The Beach" oder auch "Drving Home For Christmas" sind allesamt Klassiker geworden. Genauso wie sein erster Hit "Fool (If You Think It's Over)".

Die Geschichte zu "Fool (If You Think It's Over)"

Chris Rea ist ein Spätzünder. Erst mit 21 Jahren lernt er Gitarre zu spielen. Dann geht es aber verhältnismäßig flott. Nur sechs Jahre später hält er den ersten Plattenvertrag in den Händen. Und der Manager der Plattenfirma hat jede Menge Ideen. Unter anderem soll er seinen Namen ändern, um mehr aufzufallen. Das kann Chris aber noch abwenden und verarbeitet die Idee mit der Namensänderung lieber in einem Song mit dem Titel "Whatever Happened To Benny Santini".

Für Aufsehen sorgt Chris Rea allerdings mit einem anderen Lied des Albums, nämlich mit "Fool (If You Think It's Over)". Den hat er seiner kleinen Schwester zu verdanken. Paula, im besten Teenageralter, hatte ihren ersten Liebeskummer bei ihm abgeladen. Zum Trost schrieb der große Bruder das Lied mit der Botschaft: "Du Närrin, auch wenn Du denkst es ist alles vorbei – dem ist nicht so, du bist doch gerade erst 17".

Trotz des Erfolges, vor allem in den USA, bedeutet das Lied aber noch nicht den großen Durchbruch. Die Plattenfirma versucht noch immer, aus Chris Rea einen zweiten Elton John zu machen. Erst als er sich davon befreien und sein eigenes Ding machen kann, wird Chris Rea zum Superstar.

Weitere Informationen Die Geschichte zum Hit Die bekanntesten Lieder der letzten 50 Jahre sind aus der Musikgeschichte nicht mehr wegzudenken. Bei NDR 1 Niedersachsen hören Sie die Geschichte hinter den Songs. mehr

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | 03.03.2021 | 13:40 Uhr