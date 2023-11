Petra Passig

Geboren in: Rendsburg

Das wollte ich als Kind werden: Popstar, damit ich in die Bravo komme :)

Das mache ich bei NDR 90,3: Redakteurin

Mein schönstes Erlebnis: Es gibt so viele schöne Erlebnisse… Mein Auslandsjahr in Texas, meine ersten Radioerfahrungen, mein erstes Date mit meinem jetzigen Mann, tolle Camping-Urlaube und Reisen.

Das war mir peinlich: Da fallen mir spontan keine Momente ein. Offenbar habe ich die peinlichen schnell aus meinem Gedächtnis gelöscht!

Mein Lebensmotto: Alles hat seine Zeit!

Das esse ich am liebsten: Mit Pfannkuchen, Kürbiscremesuppe mit Ingwer und Chips kann man mich glücklich machen! Aber nicht alles zusammen ;)

Auf eine einsame Insel nehme ich mit: Ein Schiff mit genügend Treibstoff, um wieder ans Festland zu kommen. Ab und zu Einsamkeit ist ja ganz schön, aber ich bin sehr gerne unter Leuten und in Hamburg!

Das mache ich, wenn ich nicht bei NDR 90,3 bin: Laufen, mit Freundinnen und Freunden treffen, im Garten arbeiten, wenn das Wetter passt, Pop- und Rock-Konzerte besuchen und als DJane bei Veranstaltungen selbst Musik auflegen - Party-Petra eben! :)

Da bin ich gerne, wenn ich nicht in Hamburg bin: An der Elbe und an der Alster, der Klassiker. Ich habe meinen Segelschein auf der Alster gemacht. Außerdem entspanne ich gerne im Japanischen Garten in Planten un Blomen.

Deshalb liebe ich es, nach Hamburg zurückzukehren: Das Großstadt-Feeling am Wasser - einzigartig in Deutschland!