Musik und Radio hören war für Christian Buhk schon immer ein großes Vergnügen. Schon zu Schulzeiten gab es für ihn nur ein Ziel: "Ich will beim Radio arbeiten." Nach ersten Stationen als Volontär und freier Mitarbeiter bei Privatsendern landete der gebürtige Hamburger beim NDR: Zuerst bei den kleinsten Zuhörenden im Kinderprogramm "Mikado" des Wortsenders NDR Info, dann ging es zu NDR 90,3 und zum Hamburg Journal.

Im Hamburg Journal ist er häufig als Moderator der 18-Uhr-Ausgabe zu sehen und auch hinter den Kulissen als Redakteur aktiv. In seiner Freizeit entspannt Christian Buhk am liebsten am Strand. "Sand unter den Füßen und Meeresrauschen im Ohr, das ist es", sagt der Moderator.