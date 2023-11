Andreas Gaertner

Geboren in: Ulm

am: 16. Januar 1959

Das wollte ich als Kind werden: Chemie-Ingenieur

Das mache ich bei NDR 90,3: Berichte über Schulpolitik, Medien und Musik

Mein schönstes Erlebnis: Die Geburt meiner drei Kinder - ich war jedes Mal mit dabei.

Das war mir peinlich: Ich konnte im VKS nicht "Kirchentellinsfurt" aussprechen.

Mein Lebensmotto: Cool down - Life is too short for trouble.

Das esse ich am liebsten: Scampi

Auf eine einsame Insel nehme ich mit: All meine Schallplatten.

Das mache ich, wenn ich nicht bei NDR 90,3 bin: Meine Plattensammlung sortieren und natürlich auch die Platten anhören.

Da bin ich gerne, wenn ich nicht in Hamburg bin: In München.

Deshalb liebe ich es, nach Hamburg zurückzukehren: Weil es so schön ist vom Süllberg runter auf die Elbe und die Schiffe zu schauen.