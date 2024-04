Zu hohe Abgas-Werte: Monstertruck-Show in Hamburg abgesagt Stand: 07.04.2024 07:28 Uhr Die Show "Monster Jam" in der Hamburger Barclays Arena ist am Sonnabend abgebrochen worden. Der Grund: Zu hohe Abgas-Werte. Ein Junge musste mit Verdacht auf Kohlenmonoxid-Vergiftung in ein Krankenhaus gebracht werden.

Die Monstertruck-Show "Monster Jam" ist derzeit erstmals auf Deutschland-Tour. Riesige Trucks fahren bei dem Spektakel Rampen hoch und überschlagen sich. Am Wochenende war Hamburg die erste Station. Aber die erste Vorstellung am Sonnabend musste schon frühzeitig abgebrochen werden.

Zu hohe Kohlenmonoxid-Werte

Wie die Hamburger Feuerwehr mitteilte, wurde sie um kurz nach 13 Uhr alarmiert, weil der Veranstalter eine erhöhte CO-Konzentration gemessen hatte. Nachmessungen der Feuerwehr bestätigten das Ergebnis. Weil die Werte aber noch nicht kritisch waren, konnte die Veranstaltung zunächst in fortgesetzt werden - in reduzierter Form.

Elfjähriger ins Krankenhaus gebracht

Nach Angaben der Feuerwehr wurde sie am späteren Nachmittag gegen 17 Uhr erneut zur Barclays Arena gerufen. Einem elfjährigen Jungen war in der Halle übel geworden und er hatte Kopfschmerzen. Er wurde mit Verdacht auf eine CO-Vergiftung in ein Krankenhaus gebracht. Die Show wurde danach beendet. Von weiteren Verletzten wegen der zu hohen CO-Werte ist bislang nichts bekannt.

Weitere Shows in Hamburg abgesagt

Die für Samstagabend geplante Show wurde abgesagt, ebenso die für Sonntag um 13 Uhr geplante Veranstaltung. Auf der Internetseite der Barclays Arena teilten die Veranstalter mit: "Aufgrund operativer Einschränkungen wurden die Shows von Monster Jam am 6. April um 19 Uhr und am 7. April um 13 Uhr abgesagt. Bitte setzen Sie sich mit Ihrer Ticketverkaufsstelle in Verbindung, die Ihnen bei der Rückerstattung umgehend behilflich sein wird. Wir danken für Ihr Verständnis und entschuldigen uns für die entstandenen Unannehmlichkeiten."

