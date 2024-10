Zoll und Polizei stellen größere Menge Kokain sicher Stand: 10.10.2024 18:27 Uhr Zollfahndern und der Polizei ist offenbar erneut ein Schlag gegen den organisierten Drogenhandel gelungen. Bei einer Razzia in Neu Wulmstorf an der Hamburger Stadtgrenze ist offenbar eine größere Menge Kokain sichergestellt worden.

Schwer bewaffnete SEK-Einheiten verschafften sich am Donnerstagnachmittag Zutritt zu einer Lagerhalle in einem kleinen Industriegebiet an der Wulmstorfer Straße. Auch der gepanzerte Fahrzeug "Survivor" der Hamburger Polizei war vor Ort. Schwarz maskierte Beamte riegelten die Umgebung ab. In der Nähe sollen mehrere Autos gestoppt und darin kiloweise Kokain sichergestellt worden sein.

Lkw aus dem Hamburger Hafen observiert

Offenbar wurde zuvor ein Lastwagen observiert, der aus dem Hamburger Hafen kam und die Lagerhalle in Neu Wulmstorf ansteuerte. Ein Sprecher des federführenden Zollfahndungsamtes Hamburg sprach lediglich von einem Einsatz gegen die Drogenkriminalität, die Ermittlungen würden noch andauern.

Kokainfund in Hamburg

Erst vor zwei Wochen hatten die Hamburger Polizei und der Zoll einen spektakulären Fund von mehr als zwei Tonnen Kokain präsentiert. Die Droge kam in Bananenkisten verpackt auf dem Seeweg nach Hamburg. Das Koks wurde dann auf einem Lastwagen entdeckt, der sich einer Zoll-Kontrolle entziehen wollte und stattdessen eine Spedition in Rothenburgsort ansteuerte.

