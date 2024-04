Zahnarzt mit Messer angegriffen - 18-Jähriger vor Gericht Stand: 18.04.2024 17:24 Uhr Nach einer Messerattacke auf einen Zahnarzt muss sich ein 18-Jähriger seit Donnerstag vor dem Landgericht Hamburg verantworten. Er soll den Arzt, bei dem er auch schon mal in Behandlung war, in dessen Praxis in Bergedorf angegriffen und verletzt haben.

Der junge Mann gilt als psychisch krank und deshalb als schuldunfähig. Er soll im vergangenen Oktober unter dem Vorwand in die Praxis in Bergedorf gekommen sein, dass er einen Termin absprechen wolle. Er bat eine Angestellte um ein kurzes Gespräch mit seinem Zahnarzt. Als er mit diesem im Behandlungszimmer war, soll der 18-Jährige ein Klappmesser aus der Jacke gezogen und den Arzt in Kopf und Oberkörper gestochen haben. Der Mediziner wehrte sich und konnte ihm das Messer wegnehmen, erlitt aber mehrere Schnittwunden an der Schläfe und den Armen.

18-Jähriger fühlte sich vom Zahnarzt verfolgt

Der Vorwurf der Staatsanwaltschaft lautet versuchter Totschlag in Tateinheit mit gefährlicher Körperverletzung. In dem sogenannten Sicherungsverfahren geht es darum, ob der Angeklagte wegen seiner Erkrankung in die Psychiatrie kommt. Laut einem Gutachten litt er wohl unter Wahnvorstellungen und fühlte sich vom Zahnarzt verfolgt.

Angeklagter schweigt am ersten Prozesstag

Am ersten Prozesstag machte der nicht vorbestrafte 18-Jährige keine Angaben. Der Prozess, für den zehn Verhandlungstage bis zum 1. Juli vorgesehen sind, wird am 26. April fortgesetzt. Dann soll der Zahnarzt, der auch Nebenkläger ist, aussagen.

