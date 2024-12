Wladimir Klitschko bittet in Hamburg um Hilfe für die Ukraine Stand: 10.12.2024 06:46 Uhr Bei einer Gala des Welt-Boxverbandes WBC hat Ex-Boxweltmeister Wladimir Klitschko am Montagabend im Grand Elysée Hotel um Unterstützung für die Ukraine gebeten.

"Wir kämpfen seit fast drei Jahren und wir werden nicht aufgeben", sagte Klitschko mit Blick auf den russischen Angriffskrieg in der Ukraine. Der Aggressor Russland werde verlieren, es gebe keine andere Möglichkeit. Wenn die Ukraine fällt, werde es Tagungen wie diese nicht mehr in Hamburg geben, denn dann würden auch die anderen europäischen Länder nacheinander fallen, so Klitschko.

Symbolische Auszeichnung für Klitschko

Der 48-Jährige wurde auf der Gala mit einem symbolischen World Peace Belt ausgezeichnet, einem "Weltfriedensgürtel". Unter den 750 Gästen im Saal waren auch Hamburgs Erster Bürgermeister Peter Tschentscher (SPD) und Unternehmer Michael Otto.

