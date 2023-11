Winterpause für die Alsterfontäne in Hamburg

Stand: 09.11.2023 16:37 Uhr

Für die Hamburger Alsterfontäne in der Binnenalster geht die Saison am Freitag zu Ende. Dann soll sie für dieses Jahr außer Betrieb genommen und in ihr Winterlager gebracht werden, wie das Bezirksamt Hamburg-Mitte am Donnerstag mitteilte.