Weihnachts-Gottesdienste in Hamburg: Was von den Corona-Maßnahmen bleibt Stand: 23.12.2022 15:05 Uhr In den vergangenen beiden Jahren waren viele Weihnachtsgottesdienste ausgefallen oder es gab strenge Corona-Auflagen und kreative Ideen. In diesem Jahr kehrt fast überall in Hamburg wieder Normalität ein.

Im Hamburger Stadtgebiet sind am Weihnachtswochenende Hunderte Gottesdienste geplant. Dabei ist von Corona-Maßnahmen kaum etwas geblieben. Auf der Veddel gibt es etwa einen Gottesdienst unter 3G-Bedingungen. Und nur noch wenige Gemeinden setzen diese Weihnachten auf Übertragungen über das Internet - so wie etwa die Hauptkirche St. Katharinen an Heiligabend um 23 Uhr.

Nur noch wenige Outdoor-Gottesdienste

Outdoor-Gottesdienste gibt es in diesem Jahr ebenfalls kaum noch. In Hoheluft macht die Markus-Gemeinde einen Krippenrundgang durchs Viertel. Und in Eilbek zieht Pastorin Antje William an Heiligabend von 15 bis 17 Uhr mit Bollerwagen und Tannenbaum durch den Stadtteil und hält an fünf Stationen ihre Andacht.

Am 1. Weihnachtstag gibt es zum Beispiel einen Lagerfeuer-Gottesdienst um 17 Uhr in der Auferstehungskirche in Lohbrügge.

Weihnachtsgottesdienste in Radio und Fernsehen

Doch auch von zu Hause aus kann man an einem oder mehreren Weihnachtsgottesdiensten teilnehmen. NDR Info und Das Erste übertragen an Heiligabend und an den Weihnachts-Feiertagen katholische und evangelische Weihnachtsgottesdienste.

