Wasserrohrbruch in Hamburg-Altona behindert Verkehr

Stand: 28.08.2022 12:52 Uhr

Ein Wasserrohrbruch hat in Hamburg-Altona für eine Störung der Trinkwasserversorgung sowie des Verkehrs gesorgt. Die Klopstockstraße musste am Sonntagmorgen gesperrt werden. Die Arbeiten dauern an.