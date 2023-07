Waffenverbot am Hamburger Hauptbahnhof am Wochenende Stand: 11.07.2023 09:13 Uhr Am Hamburger Hauptbahnhof gilt am kommenden Wochenende ein Waffenverbot. Der Grund: Vor allem in den Abend- und Nachtstunden sowie an den Wochenenden tragen laut Bundespolizei mehr Menschen Waffen. Dabei komme es insbesondere zu Messerattacken.

Schusswaffen, alle Messer, aber auch Feuerwerkskörper und Schraubendreher sind am kommenden Wochenende am Hamburger Hauptbahnhof verboten. Das Verbot gilt von Freitag, 14. Juli, 17 Uhr, bis Sonntag, 16. Juli, 24 Uhr. Der Grund sind Erfahrungen aus der Vergangenheit, dass bei Kontrollen oftmals griffbereite Messer und andere Waffen gefunden wurden. Allein im ersten Quartal 2023 wurden laut Bundespolizei 17 gefährliche Gegenstände im Zusammenhang mit Gewaltdelikten am Hamburger Hauptbahnhof sichergestellt.

Neben Messern aller Art, wie zum Beispiel Taschenmesser oder Obstmesser, sind auch Pfeffersprays und Teleskopschlagstöcke verboten.

Bei Verstoß droht Hausverbot

Das Waffenverbot gilt nicht für Sicherheitsangestellte von Geldtransporten und der Deutschen Bahn sowie für Zugbegleiterinnen und Zugbegleiter. Auch Mitarbeitende aus der Gastronomie dürfen Messer bei sich tragen. Handwerksbetriebe können gefährliches Werkzeug mitnehmen, sofern es für spezielle Jobs gebraucht wird. Bei Verstößen gegen das Waffenverbot droht ein Hausverbot für den Hamburger Hauptbahnhof, darüber hinaus kann die Polizei auch künftige Fahrten mit der Bahn verbieten.

Waffenverbot auch auf Hansaplatz und der Reeperbahn

Das Waffenverbot am Hauptbahnhof gilt nur für das Wochenende. Auf dem Hansaplatz nahe des Hauptbahnhofs und auf der Reeperbahn wurde vom Hamburger Senat schon 2007 zur Prävention von Straftaten ein generelles Waffenverbot in Kraft gesetzt.

